'Živjet ćemo u smeću': Digli su reciklažno dvorište točno iza stanice s koje djeca idu u školu!

Stanari zagrebačkog Črnomerca ogorčeni su jer je u vrlo prometnoj ulici, između kuća i grada, preko noći niknulo dvorište, za koje Grad tvrdi da je privremeno. Stanovnici najavljuju prosvjed za subotu

<p>U samo dva tjedna u zagrebačkoj <strong>Ulici Črnomerec</strong> na Opatičkoj livadi niknulo je Mobilno reciklažno dvorište. Bez oznake, bez najave, usred gusto naseljenog područja, okruženo stambenim zgradama, dvjestotinjak metara od OŠ Medvedgrad i pored autobusne stanice gdje stotine djece čekaju za odlazak u školu. </p><p>U srijedu su stanari Črnomerca pokrenuli peticiju jer su nezadovoljni politikom grada, u subotu planiraju i spontano mirno okupljanje.</p><h2>'Vrtić ne može, reciklažno može'</h2><p>- Doselili smo se u ovaj kvart zbog šume, zelenila i svježeg zraka. Mom desetogodišnjem sinu ovo posebno teško pada, emotivan je i teško podnosi što se više nema gdje igrati, na mjestu livade sada je mjesto za otpad - rekla nam je <strong>Romana</strong>, stanovnica Črnomerca čija zgrada više nema pogled na zelenilo nego reciklažno dvorište i boji se "miomirisa" koji će kroz nekoliko dana preplaviti kvart.</p><p>Nekoliko desetaka metara od ulaza u reciklažno dvorište živi i <strong>Mladen Salajster</strong>, starosjedilac koji desetljećima gleda nicanje zgrada i djecu koja odrastaju bez igrališta, a za parcelu kaže kako je idealna baš za vrtić ili igralište. Okružena je brdima i šumom.</p><p>- Sedamdeset godina borimo se za vrtić ili igrališe i onda nam nikne reciklažno dvorište pred nosom. Prije dva tjedna započela je gradnja i tek je u srijedu, 23. rujna, postavljena tabla za "mobilno reciklažno dvorište" kada smo shvatili o čemu se radi - objašnjava Mladen.</p><h2>'Ima boljih lokacija, sad nam ruši cijenu stana'</h2><p>Kaže i kako su susjedi svjesni kako je Črnomercu potrebno reciklažno dvorište, ali ne na Opatičkoj livadi usred stambenih zgrada. Napominje i kako na samom ulazu u dvorište roditelji iskrcavaju djecu i boji se budućih prometnih nesreća koje bi zbog uskog prostora sa samo jednim nogostupom i to na strani reciklaćnog dvorišta mogli nastati. Napominje i kako će učenici autobuse dočekivati u prašini i smradu, a susjedi će se gušiti u mirisima bio i drugog otpada.</p><p>Osim toga, susjeda <strong>Ivana Franić </strong>istaknula je i kako njihove nekretnine više neće vrijediti kao do prije dva tjedna.</p><p>- Kvadrat stana u zgradi preko puta reciklažnog dvorišta, 900 metara od Ilice i u šumi platili smo oko dvije tisuće eura prije sedam godina kada smo doselili. Tko će meni isplatiti te novce nazad? Nakon ovoga naše nekretnine neće vrijediti niti upola toliko, pa živjet ćemo nasuprot smetlišta - poručila je Franić.</p><p>Predsjednik Vijeća gradske četvrti <strong>Josip Jelić </strong> lista moli za razumijevanje i kaže kako je Črnomercu preko potrebno odlagalište.</p><p><br/> - Nitko ovim rješenjem nije baš zadovoljan, ali to je sve što se trenutačno može napraviti. To je privremeno rješenje jer postoje planovi za gradnju permanentnog dvorišta na drugim, boljim lokacijama. Jedna je u Gradišćanskoj ulici, iza Doma zdravlja prema Francku, a može biti i kod Grafokartona, prije ulaska u tvornicu. Obje su lokacije pogodne jer ne bodu u oči i nikome ne smetaju. Ali, eto, rješavaju se imovinskopravni odnosi – objasnio je Jelić za Večernji list.</p><p>Gradu Zagrebu kao i gradskoj Čistoći poslali smo upite vezano za reciklažno dvorište, međutim, još uvijek nismo dobili odgovor.</p><h2>'A što je s bivšim potokom?'</h2><p>Stanari tamošnjeg kvarta skrenuli su nam pažnju i na veliku gradnju koja se odvija na lokaciji bivšeg <strong>potoka Črnomerec</strong>. Unatoč svim naporima stanara uz potok da ga se sačuva, kao i prirodu oko njega, odluka Grada za ovu lokaciju bila je da ga se zatvori i pretvori u šetnicu. No stanovnici upozoravaju kako ono što se tamo radi nema veze sa šetnicom.</p><p>- Po svemu što vidimo radi se o ozbiljnoj cesti. Ruše stabla, dakle, uništavaju nam zelenilo u kvartu, teška mehanizacija je u pogonu, a možete i sami vidjeti da ovo nikako ne može biti šetnica. No nitko nas nije obavijestio da će se graditi nekakva ozbiljnija cesta - kažu nam čitatelji koji su nam poslali fotografije i videosnimke. </p><p> </p><p> </p>