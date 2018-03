Živopisni 'bunga bunga' Silvio vraća se na scenu pun elana...

Na talijansku političku scenu, kojom je dominirao više od 20 godina, vraća se čovjek stvoren za skandal - neuništivi Silvio Berlusconi kojeg ni ulazak u deveto desetljeće života ne može zaustaviti da bude u centru pažnje, da se bori za vlast, da bude važan.

Foto: Simone Comi/Press Association/PIXSELL

Berlusconi je za mnoge bio otpisan kao političar kada se 2011. povukao s dužnosti usred seksualnog skandala. No 81-godišnji milijarder uspio se vratiti nakon operacije srca prošle godine i njegova stranka Forza Italia sada je ključni član koalicije desnog centra. Birališta u Italiji zatvorila su se u nedjelju u 23 sata, a prema prvim izlaznim anketama najviše glasova osvajala je upravo ta koalicija. Iako se on ne smije kandidirati sve do 2019. zbog presude zbog porezne prijevare iz 2013., ipak je odlučio voditi svoju stranku Forza Italia na parlamentarnim izborima.

Foto: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Zna uživati u životu

Silvio Berlusconi desetljećima je uživao u statusu živopisnog talijanskog premijera, medijskog tajkuna i vlasnika AC Milana.

Poznat kao “najveći playboy među političarima” oduvijek je znao uživati u životu. Njegove seksualne "bunga bunga" zabave bile su javna tajna. Djevojke koje su sudjelovale na zabavama uvijek su bile jako mlade no nikad ispod granice dozvoljenog. Sve do jednom.

U probleme sa zakonom došao je pošto je otkriveno da je jedna sudionica zabave, 17- godišnja marokanska plesačica Karima El Mahrug, poznata kao "Ruby, kradljivica srca", bila maloljetna i da joj je Berlusconi plaćao za usluge.

Foto: REUTERS/PIXSELL

U lipnju 2013. osuđen je na sedam godina zatvora za plaćanje seksa s maloljetnom Ruby i zloupotrebu dužnosti jer ju je prethodno pokušao izvući iz zatvora u koji je dospjela zbog krađe.Sud je prilikom obrazlaganja presude objasnio kako je nedvojbeno utvrđeno da je Berlusconi imao seksualne odnose s tada maloljetnom marokanskom prostitutkom, te da joj je za te usluge i plaćao. Sud je također naglasio i kako je Berlusconi bio 'organizator' bunga bunga seks orgija.

Berlusconi se žalio, rekao da je mislio da ona ima 24 godine jer mu je tako rekla, suci su mu povjerovali i u drugom stupnju je oslobođen.

Foto: Carmine Cuccuru/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

'On je seks mašina'

Energični Silvio Berlusconi, premijer u tri navrata između 1994. i 2011., imao je mnogo problema i s pravosuđem. No budući da je oslobođen optužbi ili su slučajevi otišli u zastaru, zasad ima samo jednu konačnu presudu i to iz kolovoza 2013. zbog porezne prijevare zbog koje je morao odraditi nekoliko sati društveno-korisnog rada.

Njegov osobni liječnik je 2011. talijanskim medijima kazao kako je Silvio Berlusconi nadmoćan muškarac i to fizički, ali i mentalno te da je odličnog zdravlja i da može voditi ljubav šest puta dnevno

"Jedan dan ipak bi se trebao odmoriti", naglasio je ovaj liječnik-političar dodajući kako to nije loš prosjek za nekog tko ima 74 godine, a k tome je i operirao tumor na prostati.

Berlusconi je trenutno u braku sa Francesom Pascale (33) koja se za njega udala prije pet godina.

Foto: Roma/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Prije toga je skoro 20 godina bio u braku sa bivšom glumicom Veronicom Lario (61) s kojom je dobio troje djece a koja je zatražila rastavu braka u svibnju 2009. U pismu novinarima je objasnila da ne može ostati pokraj čovjeka koji se viđa s maloljetnicama. Prva supruga s kojom je proveo 20 godina u braku bila je Carla Elvira Lucia Dall' Oglio s kojom je dobio dvoje djece i koju je ostavio zbog Veronice s kojom je dobio prvo dijete dok je još bio službeno u braku s prvom ženom.

Foto: FAT/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL Silvio i Veronica u danima sreće..

Izgled voštane figure

Da je Silvio ljubitelj estetskih zahvata već je odavno poznato, ali čini se da je u zadnje vrijeme pretjerao. Berlusconi nema niti jedne bore na čelu, a uz umjetni narančasti ten, obojenu umjetnu kosa i neprirodno velike i bijele zube izgleda kao da mu je mjesto u muzeju voštanih figura.

Foto: REMO CASILLI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Voli šale i pošalice

Jedna od njegovih pošalica bila je i ona iz 2009., kad je tadašnjeg američkog predsjednika Baracka Obamu opisao kao ‘zgodnog, mladog i – preplanulog’.

Foto: Ron Sachs/Press Association/PIXSELL

Za francuskog predsjednika Emmanuela Macrona kazao je da je 'mladić od 39 godina s dobrim radnim iskustvom iza sebe, a najviše od svega, da ima zgodnu mamu koja ga je vodila za ruku još otkako je bio dijete’.

Izabran za najveću rock zvijezdu

Zanimljiv život i seksualni skandali donijeli su Silviju Berlusconiju titulu 'Rock zvijezde godine' u Italiji 2009. godine. Talijanska verzija magazina 'The Rolling Stone' izabrala ga je zbog 'lifestylea' kojega ni riječi 'rock and roll' ne može vjerno opisati.