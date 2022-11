Život i smrt Tutankamona: Bio je plod incesta, a faraon je postao sa samo devet godina...

Pomalo beznačajan vladar, zapravo jedan običan klinac, bez nekih značajnih postignuća, postao je vladarom još u dječačkoj dobi, a mladost proveo pod utjecajem drugih ljudi. Tako nekako faraona Tutankamona iz Egipta danas opisuje Mladen Tomorad, egiptolog i izvanredni profesor s Hrvatskih studija, koji je doktorirao povijest na egiptološkoj temi. Tutankamonova smrti i zagrobni život, odnosno pronalazak njegove grobnice, učinili su ga poznatijim i značajnijim nego što je to bilo tijekom cijelog svog, doduše, kratkog života, koji je skončao u dobi od otprilike 18, 19 godina, dodaje Tomorad. A upravo ove godine slavi se 100. obljetnica otkrića i pronalaska Tutankamonove grobnice u Dolini kraljeva u egipatskom Luxoru. Točno stoljeće prošlo je otkako su 2. studenog 1922. godine istraživači na čelu s britanskim arheologom Howardom Carterom, nakon više godina traženja, otkrili grobnicu faraona Tutankamona - jedinu neopljačkanu iz doba u kojem su Egiptom vladali faraoni. Prvo su uočili stepenicu za koju se ispostavilo da je stubište koje se spušta u zemlju. Dva dana kasnije došli su do vrata i bili potpuno sigurni da se radi o grobnici, a tri tjedna nakon toga i službeno su ušli u grobnicu. Vrata grobnice bila su zapečaćena, a zidovi ukrašeni raznim prikazima. Unutra su pronašli i faraona, koji je bio pokopan u nekoliko sarkofaga, kao i mnoštvo raznih predmeta i blaga s kojima su ga pokopali - od kipova, statua, namještaja, zlata, uporabnih predmeta pa sve do hrane pripremljene za “faraona u zagrobnom životu”. Iduće dvije godine vadili su predmete, proučavali, ispitivali, tumačili...

Više o životu i smrti Tutankamona pročitajte u prilogu koji uz tiskano izdanje 24sata izlazi u ponedjeljak.

Najčitaniji članci