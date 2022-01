Stanovnici drugoga najvećeg grada u Ukrajini rekli su da se nadaju najboljem, a pripremaju za najgore, dok su tisuće ruskih vojnika pored ukrajinske granice, a diplomatskim pregovorima nije postignut napredak.

Harkiv, industrijski grad u istočnoj Ukrajini u kojemu se nalaze tvornice tenkova, zrakoplova i traktora, smješten je 42 kilometra od ruske granice.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij identificirao ga je kao moguću metu ruskog napada.

Rusija niječe da planira napasti Ukrajinu, ali pritišće Zapad da joj pruži sigurnosna jamstva, uključujući blokadu pridruživanja Ukrajine NATO savezu.

Gradonačelnik Harkiva Igor Terehov rekao je da će grad od 1,4 milijuna stanovnika biti "smiren i pribran" i da neće dopustiti da ga itko preuzme.

Intervjuirani ovog tjedna, neki stanovnici rekli su da će ostati i boriti se, drugi da bi se mogli preseliti.

"Ne moram ostati na jednom mjestu, ako se nešto dogodi - mogu raditi na daljinu", rekla je project managerica Daniela Šatohina.

"Pokušavam ne razmišljati o tome. Nadam se da će sve biti u redu, nadam se najboljem. Bolje je ne paničariti prije vremena, nego odlučiti kad se dogodi, odlučiti u trenutku".

Druga stanovnica, pomoćnica brand managera Anja Vergeles, usporedila je situaciju s 2014., kada je Rusija zauzela ukrajinski poluotok Krim.

"Nitko nije mislio da bi se to moglo dogoditi Krimu. Nitko to nije mogao zamisliti. Ne želim to misliti, ali ne znamo što će se dogoditi sljedeće", rekla je.

Zelenskij je u intervjuu objavljenom u petak rekao da je napad na Harkiv "izvediv", iako je glasnogovornik kasnije rekao da je predsjednik iznio hipotetski scenarij.

Najviši američki i ruski diplomati u petak nisu postigli veći pomak na pregovorima o Ukrajini, ali su se složili da će nastaviti razgovore kako bi pokušali riješiti krizu.

Voditelj prodaje Oleksij Kormjlets rekao je da neće napustiti Harkiv što god se dogodilo.

"Bježati? Ne. Nema šanse! Ovdje sam rođen. Ovdje sam odrastao. Ostajem bez obzira na sve. A ako moram u obranu grada, to ću učiniti", rekao je.

IT programer Anton Sergejev mislio je da Rusija možda samo zvecka oružjem i prisjetio se neuspješnog pokušaja separatističkih snaga koje podržava Rusija da zauzmu grad 2014. godine.

"Ovdje su već bili 'dočekani' pa su naučili da je bolje kloniti se. Ili će se vratiti kući u limenim lijesovima. A majke će im plakati", rekao je.