Život na selu: 'Ma kakav princ, nas na maturu fura traktor...'

Sara Pus i Katarina Augustinović, učenice završnog razreda Poljoprivredne škole u Požegi, dolaskom traktorima na nastavu zapalile su društvene mreže.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Mi smo velike prijateljice, nerijetko dijelimo sve, pa tako i zajedničke ideje. Voziti traktor za nas je normalno, jer živimo u poljoprivrednim obiteljima u kojima se upravljanje poljoprivrednim strojevima na poljima uči već u ranom djetinjstvu. To je izazov za svako dijete, što kasnije prijeđe u naviku i sasvim normalan posao, jer u poljoprivredi svaka pomoć dobro dođe - rekla je Sara (18), a vršnjakinja Katarina potvrdila.

Vole traktore, ali i konje

- Odabrale smo traktore da pokažemo kolegama da nam ništa nije teško. Nas dvije smo smjera agroturizam i za razliku od naših kolega poljoprivrednih tehničara kojima je u nastavnom programu upravljanje poljoprivrednim strojevima, to nama nije predmet, pa smo zbog toga još ponosnije - kaže Katarina. Ove lijepe djevojke, osim traktora, vole i konje pa ih se često može vidjeti kako jašu slavonskim poljima.

- Na konjima i s traktorima nema gdje nismo bile, jedino još nismo išle na spoj s dečkima. Možda se i to jednom dogodi. Nikad se ne zna, zašto ne i to jednom - nasmijala se Katarina. Njihovi prijatelji, učenici Poljoprivredne škole u Požegi, blagonaklono gledaju na to što čine njihove prijateljice.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- One su zakon, one su kraljice - kaže jedan kolega, a ni nastavnici ne kriju zadovoljstvo što imaju tako smjele učenice.

Uz posao se i zabavljaju

- U poljoprivredi uvijek ima posla, nakon oranja sudjelovale smo u sjetvi, zaštiti usjeva, sad nam predstoji košnja livada, baliranje sijena i tako sve dok ne prispiju usjevi za žetvu. No unatoč tome što imamo puno posla, pronađe se vremena i za zabavu - kaže Katarina, a Sara dodaje kako su im četiri godine u Poljoprivrednoj školi prošle u trenu. Nakon mature djevojke će se odmoriti, a zatim isplanirati budućnost.