Život ne prestaje u trećoj dobi: Ovi ljudi su zvijezde Facebooka

Život sigurno ne prestaje u trećoj dobi, a to svakodnevno dokazuju i naši veseli, životni i dragi sugrađani.

Portal namijenjen upravo onima u zlatnim godinama, mirovina.hr, upravo je u čast te životne vitalnosti pokrenuo Facebook stranicu “Humans of mirovina”, na kojoj objavljuje fotografije i kratke priče o našim zlatnim djevojkama i dečkima.

Foto: Facebook/Humans of mirovina

- Na Facebook pageu portala mirovina.hr već smo objavljivali postove poput onih na ‘Humans of mirovina’, fotografije simpatičnih umirovljenika i dio njihova životnog iskustva. Shvatili smo da to može biti brend za sebe, kroz koji možemo prikazati umirovljenike na jedan novi način i približiti ih mlađim generacijama - rekao nam je Marko Matijević, glavni urednik i osnivač portala.

Foto: Facebook/Humans of mirovina Moj sin se prije bavio iznajmljivanjem trokolica, rekla je reporterima mirovine.hr gospođa Ljerka

Jedan od glavnih ciljeva ovoga projekta, kaže, bio je izvući umirovljenike s margine društva u kojem žive izuzetno teško.

- Zadivljujuće je kako i u teškim uvjetima umirovljenici uspijevaju naći životnu radost te ni od čega napraviti nešto, jer su odrastali u vremenu kad se stvari nisu bacale nego popravljale. Kako zadržati optimizam, raditi nešto svojim rukama, biti aktivan mentalno, duhovno i fizički... Sve su to važne pouke onima koji su možda posustali pod pritiskom neimaštine ili usamljenosti. Na nama je da budemo njihov glas i pokušamo poboljšati položaj starijih osoba - ističe Matijević, uz kojeg na projektu rade Jasmina Grgurić, Jelena Ratko i Ivana Ljubičić.

Foto: Facebook/Humans of mirovina Onome kome se svidi cvijet, njemu ću se svidjeti i ja. Možda na proljeće nađem dečka, otkrila je ova prekrasna gospođa

Inspiracija u vrlo popularnom američkom Facebook projektu

Facebook projekt ‘Humans of New York’ pokrenuo je 2010. fotograf Brandon Stanton. On je slikao svoje sugrađane i objavljivao njihove priče.

Foto: Facebook/Humans of New York

Do danas ta stranica ima više od 18 milijuna onih koji je prate, a Brandonove priče objavljene su u dvije knjige koje su postale bestselleri. Brandon je pokrenuo i više uspješnih humanitarnih akcija.