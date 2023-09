Život s nasilnikom: 'Rekao je: Vidjet ćeš kako ti lomim kost po kost. Tad je krenuo pravi pakao'

Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama, a svoje potresno iskustvo o životu s nasilnikom ispričala je za 24sata Zagrepčanka, za čijim je bivšim partnerom raspisana tjeralica, a policija ga je ulovila u Njemačkoj ovoga ljeta.

- Živjeli smo u izvanbračnoj zajednici osam godina, u kojoj smo dobili dva sina. U to je vrijeme pokazivao neke znakove ljubomore, ali nije bio nasilan. Sve je počelo 20 dana nakon što mi je otac umro. Tad me počeo naguravati, udario me čelom u čelo i uvjeravao da sam sama naletjela. Zvao me kurvom, došao bi s posla i pred djecom se derao: 'Kurvo, što si kuhala'. Počelo je s verbalnim i financijskim nasiljem, oduzeo mi je karticu, a novce je trošio na sebe. Za djecu i hranu davao je sitniš te bih mu morala svaki put priložiti račune i dati ostatak. Prvi put me istukao kad smo došli njegovoj mami u Srbiju. Izašli smo iz auta i stali pred zgradu, kad me počeo tući dok sam dijete držala u rukama. To je vidjela žena s trećeg kata i sišla dolje s bejzbol-palicom da me spasi. Pobjegao je mami, a ta me žena s dvoje djece primila u kuću. Nakon toga je došla svekrva i tražila da se vratim. Morala sam, nisam imala novca kod sebe i ne bih se s djecom mogla vratiti preko granice - započinje nam priču Zagrepčanka, žrtva dugogodišnjeg nasilja.

'Bilo mu je bitno da se masnice ne vide'

Nakon povratka u Hrvatsku renovirali smo kuću, a uskoro me opet tražio da odemo k njegovoj mami.

- Rekla sam mu da se bojim jer mi je rekao da me tamo može ubiti bez da itko sazna za to. Uskoro je zaspao na kauču i kad sam ga probudila da se prebaci na krevet, tad je poludio. Inače je bilder, trenirao je i borilačke sportove, i uzima neke supstance iz Srbije koje su poput droge.

Tad me podigao u zrak i rekao mi: 'Sad ćeš vidjeti kako ti lomim kost po kost. Slomio mi je desno rame i na lijevoj ruci lakat. To je takva bol da ne možete zamisliti, čujete krc u mozgu, potom me bacio na pod, udarila sam gornjim dijelom glave. Gurao mi je i palčeve u oči i govorio: 'Oči ću ti nagurati u čeljust'. To je bila takva neizdrživa bol. Zatim se okrenuo popiti vode i pogledao me i zavapio: 'Jao, pocrnilo ti je oko'.

Bilo mu je bitno da se masnice ne vide. Ujutro sam zvala prijateljicu da me vodi na Traumu. Rekla mi je da ne kažem da me istukao da mi socijalna ne uzme djecu. Od tog straha za djecu rekla sam liječnicima da sam pala niz stepenice. Zatim je stigla njegova mama u Zagreb da pomogne brinuti oko djece jer sam obje ruke imala u gipsu. Kad me ugledala, samo je rekla mrtva hladna: 'Nemojte se tući djeco, dođite, donijela sam friška peciva' - nastavlja priču.

Uskoro im je, dodaje, trebao doći njegov ujak, a njen nasilni partner i njegova majka zaprijetili su joj da im slučajno ne ispriča pozadinu svojih ozljeda.

- Rekla sam im da ću im reći, a on je potom izletio iz kuće. Njegova mama mi je rekla da će me udaviti i strpati u grob ako im kažem. Izletjela sam iz kuće plačući i otišla u park, sjela na klupu i plakala. Potom me našao u parku i počeo vikati: 'Kurvo, ulazi u auto'. Nisam htjela. Zatim je pozvao policiju, a uskoro je stigla i Hitna pomoć. Liječnik me pozvao da uđem u vozilo Hitne pomoći, a kad sam pitala gdje me vode, rekao mi je da se smirim i da me vode u Vrapče jer me muž prijavio da sam pokušala suicid. Doveli su me tamo, a kad sam pitala da mi daju nekog psihijatra da razgovaram, nisu imali koga. Tek su ujutro došli liječnici koji su nakon razgovora sa mnom rekli da sam normalna i otpustili me. Po povratku kući zatekla sam njegova ujaka, koji je, kad me vidio, rekao: 'Joj, nije ti to valjda on učinio' - ispričala nam je.

Foto: Privatan album

'Sin je svjedočio na sudu: Tata me tukao'

Uskoro je došao tren kad ga je prvi put odlučila prijaviti.

- Kad sam se oporavila, bilo je to sredinom veljače 2017., došla sam doma s nekoliko vrećica iz dućana, i tad me tražio račune, jedan je nedostajao. Počeo je dizati kauč na kojemu je bio naš sin. Rekla sam mu: 'Pazi, dijete je tu' i sin je u tom trenu pao. Počela sam se derati na njega. Tad sam dobila šakama u rebra. Ujutro sam vidjela da sin ne može dići rukicu. Odmah sam ga odvela u Klaićevu, gdje su mu ustanovili slomljenu ključnu kost. Pitali su ga što je bilo, a on im je rekao da ga je tata bacio s kreveta. Otišla sam i na Hitnu pomoć da mi pregledaju rebra koja mi je slomio i rekla im da me muž istukao. Oni su to prijavili policiji, a prijavila ga je i Klaićeva. Policija ga je potom došla privesti. Drugi dan ga je sudac na Oranicama pustio na slobodu i rekao da je on jedini koji radi i da će troja usta, ako ga zatvori, biti gladna. Potom je dobio zabranu prilaska - rekla nam je Zagrepčanka.

Zatim je, kaže, počelo nabijanje po vratima svaku noć, a ona i djeca su živjeli u strahu.

- Sud mi je dodijelio privremenu skrb nad djecom, a na Kaznenom sudu, gdje mu se sudilo za obiteljsko nasilje, rekao je da je tukao djecu u edukativne svrhe. Sud nije htio uzeti u obzir iskaz mlađeg sina kojemu je slomio ključnu kost jer su rekli da je premali. Uzeli su iskaz starijeg sina, koji je tad imao šest godina. Ispričao je da ga je tata tukao remenom i da ga je to jako peklo i boljelo. Naveo je i da ga je tata radi jedne čokoladice koju je imao u džepu izudarao nabijajući mu glavom u sjedalicu. Također je rekao da mu je tata govorio: 'Naučit ću te što je i mene moj tata, dok te tučem gledat ćeš me u oči'. Dobio je zabranu viđanja djece. Dosuđeno mu je deset mjeseci uvjetno. Za dijete kojemu je slomio ključnu kost nije odgovarao - ispričala nam je.

Navodi kako je njezin bivši partner potom pobjegao u Njemačku.

- Moj odvjetnik je uspio ponoviti tužbu za nanošenje ozljeda mlađem sinu i meni, no ovaj se nije pojavljivao na sudu. Tad je sutkinji pukao film i raspisala je Interpolovu tjeralicu za njim te su ga tek ovoga ljeta, nakon šest godina, ulovili u Njemačkoj. Sad je tamo u zatvoru i čeka izručenje Hrvatskoj te sad počinje suđenje. Cijelo to vrijeme za djecu nije plaćao alimentaciju. Sad se i Srbija uključila s obzirom na to da on ima dvojno državljanstvo. Uglavnom, sad će biti novo suđenje, ne znam hoće li me ubiti nakon što odsluži zatvorsku kaznu. Prošla sam pakao, a sad sam sretna žena jer su mi djeca uspješna, od njih sam napravila uzorne đake i maknula ih od nasilnika, živimo normalno, no ne znam što će dalje biti - zaključuje Zagrepčanka u priči o svom potresnom iskustvu bijega od nasilnika.

4567

muškaraca okrivljeno je za prekršajna djela nasilja u obitelji

13

žena ubijeno je u Hrvatskoj prošle godine, a ove godine šest

400

žena ubijeno je u Hrvatskoj u posljednjih 20 godina od strane partnera

2405

mjera zabrane približavanja izrečeno je prošle godine