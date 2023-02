Zlatko Komadina: Neka država preuzme troškove specijalizacije liječnika obiteljske medicine

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina u utorak je izjavio kako je zadnji čas da država preuzme trošak specijalizacije liječnika obiteljske medicine, jer županije ne mogu podnijeti sav teret održavanja sustava primarne zdravstvene zaštite.

Komadina je na konferenciji za novinstvo rekao da je sve više starijih liječnika obiteljske medicine, pogotovo s ugovornim odnosom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO), koji su u dobi za mirovinu. Kad oni odlaze u mirovinu, nema ih tko zamijeniti u ugovornim ordinacijama. To je do sad činio županijski Dom zdravlja, ali i on treba specijalizirane liječnike obiteljske medicine, naglasio je župan.

Kaže da PGŽ čini sve što može da bi se održao sustav, pa iz svog proračuna financira 56 specijalizacija za Dom zdravlja, od kojih 38 primarne medicine i to 22 obiteljske medicine, osam pedijatara i osam ginekologa.

"Od 165 ordinacija na području PGŽ, 78 je ugovornih. Zakonski smo bili obavezni imati do 25 posto ordinacija u okviru Doma zdravlja. Preuzimanjem od ugovornih liječnika koji odlaze u mirovinu, dosegli smo 45 posto ordinacija, a nastavimo li ovim tempom s odlaskom liječnika u mirovinu, uskoro će sve ordinacije biti pod županijskim Domom zdravlja", upozorio je župan.

Dodao je da će Primorsko-goranska županija učiniti sve da se razina zdravstvenog standarda zadrži, uključujući dostupnost primarne zdravstvene zaštite.Najavio je da će se u razgovoru s gradonačelnicima i načelnicima s područja županije, posebno iz ruralnih krajeva, zatražiti da preuzmu dio materijalnih troškova, prvenstveno vezanih uz stanovanje, kako bi se privukli liječnic.

Predsjednik Odbora za zdravstvo Županijske skupštine i predsjednik Koordinacije hrvatske obiteljske medicine za ovu županiju Leonardo Bressan ustvrdio je da se sustav temeljne zdravstvene zaštite stanovništva raspada, te da samo dva do tri župana primjećuju ovaj problem i pokušavaju reagirati.

"S državne razine imamo igru gluhog telefona, pogotovo iz Ministarstva zdravstva, a glavni generator nereda u sustavu je HZZO", izjavio je Bressan

Primarno bi bilo uložiti u središnje financiranje specijalizacija, rekao je, dodavši da se sve prepušta na nižu razinu, odnosno županije, koje imaju ograničene mogućnosti. "Došlo smo do kraja, pa se 18. ožujka organizira središnji prosvjed u Zagrebu, kao zadnje upozorenje prije glavne obustave rada", rekao je Bressan.

