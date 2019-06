'Zlostavljali su nas tijekom leta jer smo djevojke i volimo se...'

Nakon što su dvije žene pretučene i opljačkane u londonskom gradskom autobusu početkom lipnja, sličan homofobni incident dogodio se i u zrakoplovu kompanije RyanAir, piše Daily Mail.

Djevojkama je nekolicina putnika vikala da 'umru', psovali su i dobacivali im pogrdne nadimke. Laura Muldoon, jedna od djevojaka iz aviona, požalila se da im nitko od osoblja nije pomogao te da su tijekom cijelog leta trpjele zlostavljanje. Postavila je objavu na Twitter i dobila brojne poruke podrške. Objavila je i sliku muškaraca koji su ih maltretirali na letu.

First holiday snap! Of this bunch of lads who chanted that I was a “miserable bitch”, “dyke” and “lesbo” (very well observed!) on @Ryanair flight 12.27 from Stansted to Seville today. Oh yeah, flight crew did nothing. #holidayvibes #outofofficeon #rainontheplane pic.twitter.com/3ZW3zWm1A0