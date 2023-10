Žmirak: Mlade sve više zanima poduzetništvo, treba ih poticati da ostvaruju svoje ciljeve

Sudionici će se moći informirati o prilikama za nastavak obrazovanja, prilikama koje EU nudi svim svojim građanima, mogućnostima zaposlenja i cjeloživotnom obrazovanju. Svi zainteresirani će moći sudjelovati u mnogim aktualnim i zanimljivim panelima čiji su predavači stručnjaci u području gospodarstva i obrazovanja. Tijekom trajanja događaja sudionici će moći posjetiti štandove u naših četiri zone. U UNI zoni će se predstaviti 19 visokoobrazovnih institucija iz cijele RH, naša EU zona broji čak 12 predstavnika EU institucija te na jednom mjestu možete saznati sve o programima EU iz prve ruke, rekao nam je Marko Žmirak jedan od organizatora Expo 23 koji se održava u Dubrovniku u četvrtak i petak.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ove godine su uveli i dvije nove zone, a to su Zona Izvrsnosti i Business zona. U Zoni izvrsnosti može se saznati što su Regionalni centri kompetencije te na koji način oblikuju obrazovanje budućnosti.

- Četrnaest takvih centara će prikazati rezultate u pet ključnih sektora unutar kojih djeluju: ugostiteljstvo i turizam, medicina, elektrotehnika i računarstvo, poljoprivreda i strojarstvo. Za sve one koji žele započeti putovanje u poslovni svijet, Business zona je pravo mjesto za to. Na jednom mjestu okupljeno je 28 poslodavaca koji nude širok spektar poslova ne samo tijekom sezone već tijekom cijele godine - ističe Žmirak.

Dodaje i kako su potaknuti uspjehom prošlogodišnje GASTRO zone ove godine proširili program te će, osim mnogih izlagača iz sektora ugostiteljstva, za sudionike biti organiziran i dodatni program kao što je cocktail show i dani spize. Osim novih zona Expo će ovo godine dobiti i svoje virtualno uzdanje.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Dubrovnik EXPO 23 po prvi puta će se paralelno odvijati i virtualno putem inovativne online platforme "VirtuEXPO Dubrovnik". Putem navedene platforme, predstavnici obrazovnih institucija i gospodarstvenici će u virtualnom svijetu imati pristup svim mogućnostima za početak i nastavak karijere i obrazovanja. Tvrtke i obrazovne institucije kroz virtualne izlagačke prostore predstavit će sve ključne informacije potrebne mladima za osobni, profesionalni i društveni razvoj. Također, na ovaj način smo osigurali da svi budući studenti, a i ostali koji nisu u mogućnosti fizički sudjelovati na samom događaju, dobiju jednak pristup informacijama - objašnjava Žmirak.

Ovo je treće izdanje Dubrovnik EXPO-a, a Žmirak je iznimno zadovoljan brojem zainteresiranih, ne samo sudionika već i organizacija koje se žele predstaviti.

- Izlagačka mjesta su se ove godine popunila u rekordnom roku, te se tražilo mjesto više, no zbog prostornih ograničenja nismo u mogućnosti ustupiti mjesto za predstavljanje. Kao i svake godine, osigurali smo sredstva za financiranje prijevoza i noćenja za 70 srednjih škola. U tome segmentu svoju potporu su pružile Dubrovačko-neretvanska, Šibensko-kninska i Zadarska županija koje su prepoznale vrijednost događaja kao mjesta na kojem učenici njihovih srednjih škola mogu dobiti sve relevantne informacije za svoj osobni i poslovni razvoj, što nas dodatno potiče na širenje samog EXPO-a - govori Žmirak.

Događaju su prisustvovali i brojni poznati uzvanici poput Dubravke Šuice, potpredsjednice Europske komisije, Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić te brojni drugi predstavnici ministarstava, javnih institucija i veći broj dekana, prodekana i ravnatelja srednjih škola/RCK-ova.

- Ove godine sadržaj EU zone dodatno će obogatiti predstavnici Vijeća EU, Ureda za udruge, YouthPass-a i drugih. Ovakav odaziv izlagača te predstavnika ključnih institucija koje promoviraju obrazovanje, poduzetništvo i mogućnosti za mlade nam je dodatna motivacija za još većim napretkom kako bi Dubrovnik EXPO stavili na kartu kao internacionalni događaj - kaže Žmirak.

Ovom prilikom prisjetio se i svojih početaka kao poduzetnika, koji su iako izazovni bili ispunjeni mnogim vrijednim iskustvima.

- Kroz godine sam se bavio pripremom i provedbom projekata financiranih putem EU fondova, ponajviše u civilnom sektoru. Kroz razne Europske i nacionalne fondove, u posljednjih nekoliko godina, povukli smo više od 6 milijuna kuna bespovratnih sredstava koja smo usmjerili na razvoj lokalne zajednice. Važno je istaknuti da je kvalitetna priprema projekata ključna, jer olakšava kasniju provedbu. No, izazov je što Hrvatska, kao relativno nova članica EU-a, provodi dugotrajne pripreme natječaja, a selekcijski postupak također traje. To znači da vrijeme od prijave projekta do potpisivanja ugovora može trajati više od godinu dana. Stoga, za uspješnu provedbu projekata, važno je imati više projekata koji se preklapaju kako bi se osigurala likvidnost i financijska stabilnost organizacije - ističe Žmirak, koji je svoj studentski život započeo sam na Sveučilištu u Dubrovniku, a nekoliko semestara proveo je na razmjeni u Madridu i Sevilli.

Nakon rada po Europi vratio se u Dubrovnik kako bi primijenio stečena znanja i iskustva kroz vlastite projekte. Smatra kako danas postoji veći pristup informacijama i resursima nego ikad prije, što može olakšati početak poduzetničkog puta dok je s druge strane konkurencija velika, a regulacije su sve strože, što može predstavljati izazove.

- Ključno je imati strast, viziju i volju za učenjem i prilagodbom. Kao što sam spomenuo ranije, preuzimanje rizika je sastavni dio poduzetništva, a strah od neuspjeha će uvijek biti prisutan. Važno je kako se nosite s tim strahom i kako ga koristite kao motivaciju za postizanje ciljeva. Smatram da se kultura uspjeha može razviti kod svih nas, ali zahtijeva vlastitu inicijativu, učenje iz iskustava, i prepoznavanje prilika u izazovima. Izaći iz zone komfora i postaviti ambiciozne ciljeve ključno je za rast i razvoj, bez obzira na to u kojem sektoru ili području se odlučite djelovati - poručio je Žmirak.

Osvrnuo se i na trenutne izazove u jeku velikih ekonomskih i globalnih kriza.

- Poduzetništvo donosi svoje izazove, a u kriznim godinama, ti izazovi mogu postati još veći. Globalna pandemija, financijska kriza, inflacija,... značajno su utjecali na poslovni svijet. No, isto tako, krize često potiču inovacije, otvaraju nova tržišta i prilike, te potiču poduzetnički duh. Tijekom kriza, ekonomska nesigurnost može odvratiti mlade ljude od poduzetništva jer je rizik veći. Financiranje projekata može biti izazovnije, a tržišta nestabilnija. No, isto tako, krize mogu stvoriti potrebu za inovacijama i nove prilike za poduzetnike. Dostupnost obrazovanja, razne podrške za mlade u poduzetništvu te olakšan pristup informacijama igraju ključnu ulogu u razvoju poduzetništva - objašnjava Žmirak.

Važno je, kaže, potaknuti mlade da se unatoč preprekama odvaže ostvariti svoje ciljeve, što nastoje činiti i kroz Centar za karijere mladih Dubrovnik koji djeluje od 2015. godine.

- Ako mladi imaju pristup obrazovnim resursima i potpori od strane institucija i mentorstvu od strane iskusnijih poduzetnika, to ih može potaknuti da se odluče za poduzetništvo čak i u izazovnim vremenima. Neki sektori su otporniji na krize ili čak rasti usred njih, mladi koji se usmjere prema takvim sektorima mogu lakše pronaći prilike čak i u kriznim vremenima te ostvariti svoje ciljeve. U svakom slučaju, odluka o poduzetništvu ovisi od osobe do osobe, vlastitim ambicijama i sposobnostima individue, mladi se ponekad odlučuju na taj potez kako bi ostvarili svoje vizije i ideje, neovisno o okolnostima i uvjetima koje imaju. Također, društvo i različite institucije imaju ključnu ulogu u poticanju poduzetništva među mladima putem potpora, edukacije i raznovrsnih olakšica - smatra Žmirak.

Dodaje i da su mnoge mlade osobe motivirane doprinijeti pozitivnim promjenama u društvu te žele iskoristiti poticaje za samozapošljavanje i otvaranje obrta ili tvrtke. Iz godine u godinu zainteresiranost mladih je sve veća, a primjećuje se porast interesa mladih za teme kao što su ekologija, održivost, zdravlje i digitalizacija.

- Sve u svemu, unatoč izazovima, interes mladih za poduzetništvom raste, a podrška i resursi dostupni kroz organizacije poput CKM Dubrovnik igraju ključnu ulogu u poticanju i podržavanju mladih poduzetnika na njihovom putu ka uspjehu - zaključuje Žmirak, a otkrio je i da su ove godine uspješno lansirali i portal za mlade "Kanoćo", kojem je cilj informirati mlade o njihovim mogućnostima, osobito onih koje se tiču obrazovanja, mobilnosti i različitih poticaja koje nude državna tijela kao što je HZZ i EU.