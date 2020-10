Znak oporavka od pandemije: Ekonomija u Kini ubrzano raste

Oporavak drugog gospodarstva svijeta od koronašoka počeo je već početkom proljeća a novi podaci otkrivaju da se početkom jeseni proširio i na potrošnju

<p>Kinesko gospodarstvo ubrzalo je u trećem tromjesečju, poduprto zamjetnim oporavkom potrošnje početkom jeseni nakon šoka koji je prouzročio koronavirus, pokazali su u ponedjeljak službeni podaci.</p><p>Aktivnosti u drugom gospodarstvu svijeta porasle su od srpnja do rujna 4,9 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, objavio je zavod za statistiku.</p><p>U drugom tromjesečju porasle su 3,2 posto.</p><p>Na tromjesečnoj razini BDP je u razdoblju od srpnja do rujna porastao 2,7 posto. U drugom tromjesečju bio je veći 11,5 posto u usporedbi s početkom godine koji je obilježilo razbuktavanje epidemije.</p><p>U razdoblju od siječnja do rujna aktivnosti su bile 0,7 posto više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.</p><p>Oporavak drugog gospodarstva svijeta od koronašoka počeo je već početkom proljeća a novi podaci otkrivaju da se početkom jeseni proširio i na potrošnju. Tako je promet u maloprodaji u rujnu porastao 3,3 posto na godišnjoj razini. U kolovozu gotovo porastao je skromnih 0,5 posto.</p><p>Industrijska proizvodnja poskočila je u rujnu 6,9 posto, nakon 5,6-postotnog povećanja u prethodnom mjesecu.</p><p>I ulaganja kompanija pokazuju zamjetne znakove oporavka. Tako su ulaganja u fiksni kapital u prvih devet mjeseci bila veća 0,8 posto nego u istom razdoblju 2019. U prvih osam mjeseci bila su niža 0,3 posto. </p><p>Vlada je uvela niz mjera kako bi potaknula rast i poduprla zaposlenost, uključujući pojačanu državnu potrošnju i porezne olakšice. Središnja banka snizila je ključne kamatne stope i ublažila propise o bankovnim rezervama.</p><p>Kinesko će gospodarstvo ove godine jedino u skupini velikih gospodarstava bilježiti pozitivnu stopu rasta, od 1,9 posto, procijenio je Međunarodni monetarni fond (MMF).</p>