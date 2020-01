Znalo se da će raditi u Čistoći i prije kraja službenog natječaja

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kreće od veljače u novi reket Zagrepčana.

Povećava im cijene odvoza otpada da napuni blagajnu Čistoće, a jednakom brzinom puni i Čistoću novim podobnim zaposlenicima i to na plaće od 17.000 kn. U godinu dana ondje je zaposleno novih 157 ljudi. Javna je tajna da se ondje zna tko će se zaposliti i prije natječaja, a 24sata u svom velikom istraživanju za to ima i dokaze. Naime, još krajem rujna prošle godine došli smo do saznanja da će se u Čistoći zaposliti Branimir Vulić (37) i to na mjesto koordinatora 1 gdje je plaća 17.000 kuna neto.

Informacije smo imali prije završetka natječaja. Nakon naših upita Čistoći, priča o njegovom zapošljavanju je nakratko stala no na kraju se, prema našim informacijama, na novom radnom mjestu je od 10. siječnja.

No to nije sve. Imali smo lani informacije i da će zaposliti umirovljenog generala Vladu Šindlera na četiri sata. Od 2020. on je na svom novom radnom mjestu, a iz Čistoće nam na upite ne odgovaraju od studenoga.

Kad neće o sumnjivim zapošljavanjima odgovarati u Čistoći, pitali smo samog generala da nam pojasni svoje radno oživljavanje. Kako se snalazi na novom radnom mjestu i kako je do njega došao odgovara nam umirovljeni general Šindler:

“A ne bih ja o tome”.

Nastavili smo zašto ne bi, zar ne želi razgovarati s nama pa kaže:

“Ma želim razgovarati s vama, ali ne o tome”.

Nastavili smo s pitanjima zbog čega se zaposlio, da li mu je bila nužda ili ne može biti u miru u mirovinu:

“Nije mi bila nikakva sila, ali znam neke ljude tu, takva je situacija, a ja imam iskustva u organizaciji i tako”.

Pitali smo ga od kada radi i što točno radi:

“Pa tu sam tri, četiri, odnosno tjedan dana. Upoznajem se s poslovima.”

A što ćete raditi kada se sa svime upoznate:

“Ne bih o tome, o tome pitajte ljude u Čistoći”.

S obzirom da se govori kako Bandić poznanici i istaknuti članovi stranke zapošljavaju mimo natječaja, pitali smo ga da li je on tako zaposlen?

- A pojma nemam oko zapošljavanja pa tek sam došao nisam uspio pohvatati sve konce – zaključio je Šindler.

Čistoća nam ne odgovara

Kako doznajemo Šindler je zaposlen na radno mjesto koordinatora projekata III na razdoblje do 30. lipnja 2020. Dok se Šindler uhodava u posao za koji još ne zna točno što će raditi, u Čistoći je muk na sva naša pitanja.

Prekoračili su sve zakonske rokove u kojima novinarima moraju dostaviti odgovore. Upite smo im slali u studenom, a potom i požurnice u siječnju no ‘glasa čuti nije’. Zadnji njihov i jedini odgovor stigao nam prije četiri mjeseca.

Naime, tada smo, između ostalog, tražili da nam odgovore da li su namješteni natječaji za zapošljavanje Branimira Vulića i kako to da se zna prije završetka natječaja da će ga zaposliti. Vulić je s 10. siječnjem i zaposlen.

Plaćat će ga oko 17.000 kuna neto za organizaciju i koordinaciju Sektora održavanja javnih površina iako, prema našim saznanjima, nema dana radnog iskustva u gospodarenju otpadom.

Javnosti je potpuno nepoznat, ali zato upućeni tvrde da ima člansku iskaznicu Bandićeve Stranke rada i solidarnosti. Vulić nam kaže da nije član niti jedne stranke.

Isti je slučaj s Antom Glavanom koji vodi Sektor odvoza otpada po pitanju iskustva u ovom sektoru, a koji je također na tom radnom mjestu od 10. siječnja. Iz Čistoće su nam prije četiri mjeseca naveli kako oni ne namještaju natječaje.

- Zagrebački Holding Podružnica Čistoća ne namješta natječaje pa tako ni ovaj natječaj nije namješten. Nije nam poznata informacija da su se imena kandidata znala ranije, imenovane osobe nisu zaposlenici ZGH, odnosno nije im ponuđeno sklapanje ugovora o radu sa Zagrebačkim Holdingom – odgovorili su nam prije četiri mjeseca iz Čistoće.

Imena prije natječaja

Istina je da tada još nisu bili sklopili ugovore s ljudima za koje smo unaprijed doznali da će biti ondje djelatnici, no tražili smo odluku Povjerenstva na kojoj piše koga su predložili da se zaposli odnosno tko je najbolje riješio testiranje. No tada su se pozvali na GDPR te da ne smiju davati nikakve podatke dok natječaj nije završen.

Ni to nije bila istina jer po Zakonu o pravu na pristup informacijama (čl 10. stavak 1.) tijela javne vlasti obavezno moraju učiniti dostupne obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijesti o ishodu natječaja. Za razliku od Vulića i Glavana, umirovljeni general ima iskustva u gospodarenju otpadom.

Naime, Šindler je 8. studenog Čistoći je poslalo zamolbu za zapošljavanje na četiri sata.

Objasnio je kako vjeruje da bi se svojim znanjem i iskustvom uklopio u njihov tim. Prije Domovinskog rata radio je u komunalnoj tvrtki Kograp kao tehničar, poslovođa pa i voditelj pripreme rada.

Do srpnja 1991. kada je otišao u MUP radio je kao direktor OOUR Komunalije. U Hrvatskoj vojsci Šindler je obavljao razne dužnosti u brigadi od pomoćnika do zapovjednika.

Kasnije je u Glavnom stožeru oružanih snaga također obnaša razne dužnosti od načelnika odjela preko šefa kabineta načelnika do zapovjednika ZOS-a. Bio je i vojni izaslanik u SAD-u i Kanadi.

Završio je Zapovjednu stožernu školu OS RH i Kraljevski koledž za obrambene studije u Londonu.