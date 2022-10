Znanstvena čajanka: Kako smo tražili kofein u crnom čaju i koji sapun najbolje opere ruke...

Učenici osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske dva su tjedna u Znanstveno-edukacijskom centru u Višnjanu kreirali prave male znanstvene čarolije. Na ova dva STEM kampa sudjelovalo je osamdesetak učenika, pobjednici STEM natječaja osmišljavanja rješenja za suvremene okolišne izazove, koji je organiziran u okviru projekta "Razvoj mreže STEM ambasadora".

'Timski rad mnogo je zanimljiviji'

- Rad u tim programima značajno se razlikuje od uobičajenog školskog rada. Sudionici programa usredotočeni su na jednu temu, što im omogućuje ulazak u dubinu problema. Takav istraživački, projektni i problemski pristup podrazumijeva intenzivan rad i mnoštvo spoznaja koje djeca i mladi dobivaju tijekom odrađenog posla. Jedan od ciljeva kampa je njegovim sudionicima približiti znanstvenu metodu kroz rad na interdisciplinarnim projektima. Svi skupa imali su prilike raditi na deset projekata, osnovnoškolci i srednjoškolci, a osim 'Čajanke' imali su projekt u kojem su učenici izrađivali uređaj za miksanje i produkciju elektroničkog zvuka, projekt koji se bavio efikasnošću čišćenja, odnosno pranja ruku različitim sapunima i deterdžentima... - rekao je Petar Čuček.

Voditelj edukacijskih programa Znanstveno-edukacijskog centra Višnjan dočekao je našu ekipu. Nakon dolaska u višnjanski centar sudjelovali smo u istraživačkom radu u laboratoriju "Čajanka", gdje su srednjoškolci učili kako odrediti udio kofeina u raznim vrstama čaja. Sara Samuela Klapčić (17), učenica zagrebačke srednje škole za medicinske sestre, oduševljena je konceptom rada tijekom tjedan dana, koliko je boravila u kampu.

'Sve što smo naučili bit će nam korisno u životu'

- Radili smo u više timova. Svaki od timova radio je na određenoj temi s mentorom. Najvažnije što mogu izvući je uvid u to koliko je grupni rad danas koristan djeci. Uviđam da uz zajedništvo i zajednički rad možemo na mnogo interesantniji način nešto naučiti, zbližiti se i družiti, a opet jako puno interesantnih stvari i novih iskustava ponijeti sa sobom. Naša grupa, 'Čajanka', bavila se ekstrakcijom kofeina iz različitih vrsta čajeva. Htjeli smo do kraja izlučiti kofein iz zelenog i crnog čaja, koji sadrže određeni postotak kofeina. To smo radili uz pomoć kemijskih postupaka poput zagrijavanja, filtracije i ekstrakcije. Kao rezultat dobili smo to da smo najviše kofeina ekstrahirali u sat vremena, iz crnog čaja. Prema našim istraživanjima, više kofeina sadrži crni čaj - objasnila je mlada buduća znanstvenica.

Njezina kolegica iz istog tima, Lea Stojčić, maturantica Sušačke gimnazije u Rijeci, dodala je da do sada nije imala slično iskustvo te da je princip rada drukčiji nego u školi.

- Puno smo radili, filtrirali tekućine, analizirali rezultate, što je mnogo zanimljivije od čitanja činjenica, kako se obično radi u školi. Puno smo naučili u tih nekoliko dana kampa, a uživali smo učiti i usvajati nove informacije na takav način, bez obzira na to hoće li se netko u budućnosti nastaviti baviti tom tematikom - kazala je maturantica.

Zagrebačka srednjoškolka Nela Nimac (17) iz Škole za medicinske sestre Vinogradska radila je, sa svojim timom, na projektu mikrobiologije.

- Uzgajali smo bakterije na hranjivim podlogama, prali smo ruke te smo zaključivali gdje će biti više bakterija, hoće li ih više biti prije ili nakon pranja. Došli smo do zaključka da uz temeljito pranje ruku ima manje bakterija. Testirali smo i bakterije na mobilnom telefonu i na stolu te zaključili da ima vrlo mnogo bakterija svuda oko nas. Najviše ih ima na mobitelu. Za mene je ovaj kamp nešto vrlo važno i veliko. Mentori i cijela ekipa bili su super i, kad sam došla u Višnjan, 'udario' me val sreće. Ovakvi znanstveni projekti trebaju se proširiti i imati mnogo više utjecaja - smatra učenica Nela.

'Previše je štrebanja i nerazumijevanja'

Dopredsjednica udruge Bioteka, Kristina Duvnjak, kazala je da je razvoj mreže STEM ambasadora dugogodišnji projekt i cilj je razviti mrežu ljudi koji se bave popularizacijom znanosti.

- Sve aktivnosti vezane za projekt namijenjene su djeci i mladima, općenito građanima. U Višnjanu su bila dva kampa, u prvom osnovnoškolci a u drugom srednjoškolci. Bioteka je udruga i radimo više od deset godina na projektima koji se odnose na popularizaciju znanosti, a ovo u Višnjanu samo je jedan od njih. Komentari roditelja djece su izvrsni. Prepoznali su da je ovakav način rada drukčiji nego u školama. Praksa je važnija jer je previše činjeničnog rada u školama, previše je štrebanja i nerazumijevanja onoga što djeca rade, a svi najbolje učimo na vlastitom iskustvu - kazala je na kraju dopredsjednica udruge Bioteka.

