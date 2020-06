Znanstvenici: Korona virus je mutirao i postao još zarazniji

Znanstvenici s floridskog instituta Scripps Research u radu koji još nije recenziran tvrde kako se mutacija odnosi na proteinski šiljak, strukturu na vanjskoj strani virusa koja mu olakšava ulazak u stanice

<p>Znanstvenici na Floridi vjeruju kako su dokazali da je koronavirus mutirao i time postao zarazniji, piše u subotu CNN. </p><p>Istaknuli su kako je potrebno dodatno istraživanje kako bi se utvrdilo je li mutacija promijenila tijek pandemije, ali najmanje jedan od znanstvenika koji nije uključen u tu studiju tvrdi da vjerojatno je, te da bi te promjene mogle objasniti zašto se virus toliko proširio u SAD-u i Latinskoj Americi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obitelji žrtava preminulih od korone žele istinu i pravdu</strong></p><p>Riječ je o mutaciji koja je tjednima brinula znanstvenike, prenosi CNN. </p><p>Znanstvenici s floridskog instituta Scripps Research u radu koji još nije recenziran tvrde kako se mutacija odnosi na proteinski šiljak, strukturu na vanjskoj strani virusa koja mu olakšava ulazak u stanice. </p><p>Ako se zaključci potvrde to će biti prvi put da je netko pokazao da promjene na virusu značajno utječu na pandemiju. </p><p>Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je ovaj tjedan objavila kako dosadašnje mutacije koronavirusa neće ugroziti efikasnost budućeg cjepiva.</p><p>WHO je prošli tjedan objavio kako mutacije ne olakšavaju prijenos virusa niti ga čine opasnijim. </p><p>Tim s floridskog instituta pokazao je da zahvaljujući mutaciji D614G virus ima mnogo više šiljaka i oni postaju stabilniji što im olakšava prodiranje u ljudske stanice.</p><h2 data-bind="text:Title" itemprop="headline">Slovenija: dvije nove zaraze, u Mariboru i Novoj Gorici</h2><p>U Sloveniji su u zadnja 24 sata sa 767 testiranja potvrđene dvije nove zaraze koronavirusom, a nije zabilježen nijedan novi smrtni slučaj od covida-19, objavila je vlada na Twitteru.</p><p>Te dvije nove zaraze zabilježene su u Mariboru i Novoj Gorici. </p><p>Broj ukupno zabilježenih zaraza koronavirusom od početka epidemije tako se povećao na 1492, dok broj umrlih ostaje 109.<br/> Prema novim podacima nacionalnog Instituta za javno zdravlje (NIJZ) covid-19 su preboljele 1364 osobe.</p><p>Po broj zaraženih od početka epidemije vodi područje Ljubljane, gdje je do sada bilo 261 slučajeva infekcije, na drugom je mjestu općina Šmarje pri Jelšah sa 174 slučaja, a na trećem Ljutomer sa 135 i na četvrtom Metlika sa 75.<br/> Velik broj slučajeva u odnosu na broj stanovnika u Šmarju, Ljutomeru i Metlikiki povezan je s infekcijama u tamošnjim domovima za stare i nemoćne, a na domsku stariju populaciji odnosi se i najveći broj smrtnih slučajeva.<br/> Vlada se ovaj tjedan u parlamentu između ostalog morala braniti od kritika oporbe da namjerno i smišljeno nije slala starije ljude iz domova u bolnice, što je zanijekala, tvrdeći da je svim štićenicima domova koji su to trebali bila omogućena i hospitalizacija.</p><h2 data-bind="text:Title" itemprop="headline">BiH: 48 novih slučajeva zaraze koronavirusom</h2><p>U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata potvrđeno je 48 novih slučajeva zaraze koronavirusom, priopćili su u subotu entitetski zavodi za javno zdravstvo.</p><p>U bolnicama u Federaciji BiH testirali su 259 uzoraka od čega je bilo 27 pozitivnih dok su u Republici Srpskoj testirali 322 osobe a pozitivna je bila 21.</p><p>U RS-u odnosno u Tesliću zabilježen je i još jedan smrtni slučaj jer je tamo preminula starija žena kod koje je potvrđena zaraza.</p><p>Iz entitetskih kriznih stožera građanima su uputili nova upozorenja kako je potrebno striktno se pridržavati epidemioloških mjera da bi se kontroliralo širenje zaraze jer se već danima bilježe visoke dvoznamenkaste brojke novozaraženih.</p><p>U BiH su na snazi ranije odluke kojima je propisana obveza nošenja zaštitnih maski u zatvorenim prostorima te održavanje fizičke distance no stižu upozorenja kako bi ponovo mogle biti uvedene dodatne mjere ukoliko broj novozaraženih nastavi rasti sadašnjim tempom.</p><p>Od izbijanja epidemije u ožujku u BiH je zaraza koronavirusom potvrđena kod nešto više od 2900 osoba a umrle su 163 oboljele osobe.</p><p> </p>