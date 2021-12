U HRT-ovoj emisiji Peti dan gostovao je docent sa Zavoda za molekularnu biologiju na Institutu Ruđer Bošković Petar Tomev Mitrikeski komentirao je činjenicu da danas svatko može objaviti fotografiju na internetu, a da društvo to neće etiketirati.

Svoj stav iznio je na primjeru žene koja može slobodno staviti svoje fotografije na internet, pritom govoreći da je to nemoralno i kritizirajući društvo što na to ne reagira.

Rekao je da je problem današnjice što je "sve dozvoljeno jer smo tu načeli moral".

- Imate fufu koja se skine i svoju jadnu golotinju pokazuje tamo, sa svojim jadnim ptičjim mozgom. I sada tu imate debila - ispalio je Mitrikeski, a onda ga je prekinuo Aleksandar Musić i pitao ''A možda je fufa hiperinteligentna, kako znaš da ima ptičji mozak?''

Mitrikeski je na to nastavio.

- Imate debila koji gleda te sličice i njemu se njegov gušteroliki mozak smanjuje onom brzinom kojom mu se ukrućuje penis - rekao je, a voditeljica dodala da će "opet morati staviti dobno ograničenje na ovu emisiju.

- Sad kad taj debil pogleda svoju suprugu i ne svide mu se njene grudi, on će je izvrijeđati jer je fufa s ptičjim mozgom stavila svoju sličicu. To je debil koji je to napravio. Taj pad morala društvo tolerira. To je prvi udarac koji nam Sotona priprema stoljećima. Drugi udarac koji nam priprema Sotona je rat protiv razuma - nizao je Mitrikeski sulude izjave.

Mitrikeski se na Institutu Ruđer Bošković bavi biologijom, genetikom, evolucijom i filogenijom. Specifični znanstveni interesi su mu "Procesi i mehanizmi kvaščeve rekombinacije", "Povijest i filozofija biologije" i "Odnos znanosti i kršćanskog vjerovanja".

U HRT-ovom Petom danu često zastupa crkvene i vjerske stavove.