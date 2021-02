Za Mirtu Lončar sam prvi put čuo kad sam pozvan za svjedoka u USKOK, a za Zvonimira Šostara sam čuo s televizije. Mimoišli smo se kad smo čistili Gradsko poglavarstvo, a osobno ga ne poznajem, rekao je svjedok Ermin Alukić u predmetu "Suhi led".

Nakon toga zamjenik ravnateljice USKOK-a Sven Mišković predočio mu je njegov iskaz koji je dao u USKOK-u u lipnju 2016. Tada je rekao kako je Mirti Lončar u Gradsko poglavarstvo nosio račune vezane za dezinfekciju.

- No nisam s njom bio u nikakvom kontaktu niti sam je ikada vidio u sportskim dvoranama Grada Zagreba dok sam tamo čistio - dodao je Alukić. Dodao je kako je dok je radio u Ekotoursu po nalogu Mirjane Maloče i Davora Ljubića znao podizati i po 50.000 kuna dnevno. Taj bi novac davao njima dvoje koji su mu, tvrdi, rekli da s njime plaćaju putne troškove, dnevnice itd.

Podsjećamo, bivšeg pročelnika zagrebačkog Ureda za zdravstvo Zvonimira Šostara i devetero njegovih suosumnjičenika teretili su da su Grad Zagreb oštetili za gotovo 40 milijuna kuna fiktivnim čišćenjem klimatizacijskih i ventilacijskih sustava gradskih sportskih dvorana tzv. suhim ledom. Dio ih je priznao krivnju,a Šostaru, Mirti Lončar, Davoru Ljubiću i Goranu Žonji traje suđenje na Županijskom sudu u Zagrebu. Nitko od njih nije došao na raspravu.

Kemijski tehničar Alukić je u Ekotoursu imao plaću oko 4800 do 5200 kuna mjesečno.

- Plaću su isplaćivali na račun, a dnevnice i božićnice na ruke. Za potrebe posla koristio sam i privatno vozilo i za to su mi plaćali naknadu - rekao je svjedok. Kad mu je predočeno da je 2014. za troškove vožnje svojim autom u službene svrhe dobio 62.460 kuna počeo je vrdati pa mu je predočen iskaz koji je dao u USKOK-u 2016. Tada je rekao: "To je preveliki iznos i toliko mi sigurno nije bilo isplaćeno".

- Ako sam to tada rekao onda je to točno - ustvrdio je svjedok. On je od 2000. do 2016. radio u Ekotoursu.

- Bavio sam se raznim kemijskim i mehaničkim čišćenjem pa i čišćenjem metodom suhog leda. Čistili smo staračke domove, kuhinje, klimatizacijsko-ventilacijske sustave, pa i u sportskim dvoranama, a u Zagrebu smo čistili sve sportske dvorane- kazao je Alukić.

Metodom suhog leda u sportskim dvoranama su, tvrdi, očistili oko 30 posto, a ostalo mehaničkim sredstvima, četkama itd.

'Dvorane smo čistili noću, bez nadzora'

- Uglavnom smo dvorane čistili noću pa nije bilo nadzora. Kad bi radili po danu znali su biti nazočni voditelji tehničke službe, ali samo u nekim smjenama - rekao je svjedok koji je godinu dana bio i glavni poslovođa. Tvrdi da ne znam tko je bio vlasnik Ekotoursa - Davor Ljubić ili Goran Žonja.

Podsjećamo, osim Šostara za kojega tužiteljstvo traži tzv. prošireno oduzimanje imovinske koristi, jer je nesrazmjer između njegovih zakonitih prihoda i rashoda procijenjen na čak 10,6 milijuna kuna, potvrđenom optužnicom su obuhvaćeni i Šostarova nekadašnja suradnica iz gradskog Ureda za zdravstvo Mirta Lončar, direktori tvrtke Ekotours Davor Ljubić i Goran Žonje čija se tvrtka, među ostalim, bavi dezinfekcijom, dezinsekcijom, deratizacijom i čišćenjem klimatizacijskih sustava te Mladen Gojković.

Optužnicom su ranije bili obuhvaćeni i Muhamed Demirović, Štefica Ivanušić, Roko i Goran Ljubić te Jurica Vrus koji su sporazumno osuđeni nakon priznanja i nagodbi s USKOK-om. Šostara tereta da je od početka 2006. do kolovoza 2013. odobravao "neosnovana plaćanja" tvrtki čiji su vlasnici Ljubić i Žonje, iako je znao da čišćenje metodom 'suhog leda' neće biti izvršena.

Šostarova suradnica Mirta Lončar je nakon dogovora tadašnjeg pročelnika i vlasnika kooperantske tvrtke zaprimala zapisnike, specifikacije izvedenih radova i račune u kojima je, po tvrdnjama tužiteljstva, bilo neistinito navedeno da je čišćenje obavljeno metodom 'suhog leda'. Dokumentaciju je potom i potpisivala, potvrđujući tako da su ugovorene usluge čišćenja dvorana navedene u računima, u ukupnom iznosu od preko 52 milijuna kuna, i izvršene iako to nije bilo istinito, jer je stvarna vrijednost obavljenog bila tek nešto viša od 13,4 milijuna kuna, tvrdi USKOK.

Šostaru platili putoavanja i ribolov

Kada su neistiniti računi isplaćeni Zagreb je oštećen za najmanje 38,9 milijuna kuna, a Šostaru je za protuuslugu vlasnik tvrtke navodno predao "točno neutvrđeni novčani iznos te mu plaćao troškove putovanja, hotelskog smještaja i ribolova, a članovima njegove obitelji troškove putovanja u sveukupnom iznosu od najmanje 176.869 kuna".

Kako bi prikazali da je iznos od najmanje 38,9 milijuna kuna stečen zakonito Ljubić je s još pet osumnjičenih dogovorio ispostavljanje fiktivnih računa, nakon čega su ostali okrivljenici u više navrata osobno podizali ili nalagali podizanje gotovine na ime navodnih pozajmica, putnih i materijalnih troškova ili su vršili daljnja neosnovana međusobna plaćanja i potom podizali gotovinu, tvrde u USKOK-u.

Pomagači su pritom uzimali proviziju i većinu novca davali Ljubiću koji je, po tvrdnjama tužiteljstva, na taj način došao do čak gotovo 30 milijuna kuna.Osim izvlačenja novca putem fiktivnih računa s drugim tvrtkama Ljubić i Žonje navodno su od početka 2014. do 30. travnja 2015. u namjeri da svojoj tvrtki umanje porezne obveze, u poslovnim knjigama "vršili netočna i nepotpuna knjiženja na temelju nevjerodostojnih knjigovodstvenih isprava", čime su nezakonito smanjili obvezu plaćanja PDV-a i poreza na dobit za 2,1 milijun kuna.