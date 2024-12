Zoki pozirao s građanima, ali i psom: 'Jedan me skoro ugrizao, ušao je u moj intimni prostor'

Predsjednik Zoran Milanović u Splitu se u ponedjeljak ujutro družio s građanima na štandu na kojem se prikupljaju potpisi za predsjedničku kampanju koju on vodi pod sloganom "Predsjednika za predsjednika". Na dnu Marmontove ulice satima je vladala gužva, a Milanović je strpljivo pozirao sa svakim tko je poželio fotografiju s njim.

Pokretanje videa... 01:15 Split: Milanović prikupljao potpise za još jedan mandat za predsjednika Republike Hrvatske | Video: 24sata/pixsell

Bilo je i onih koji su zastali dok su šetali psa pa je tako jedna žena strpljivo čekala s dobermanom, i u trenutku kad se okrenula da će otići, Milanović ju je primijetio i pozvao natrag.

- Skoro me ugrizao jedan prekjučer, ušao je u moj intimni prostor – našalio se Milanović.

Foto: Tina Jokić/24sata



No, izjave za medije unatoč tome što u državi imamo niz aktualnih tema, ni ovoga puta nije davao. Tako je pred kamere stao Ivica Puljak, splitski gradonačelnik i predvodnik stranke Centar koja je podržala Milanovićevu kandidaturu.

- Kao predsjednik stranke Centar, a i kao građanin, potpisao sam za njegovu kandidaturu. Siguran sam da će i pobijediti na izborima, i osigurati da HDZ ne preuzme sve poluge vlasti u Hrvatskoj. Siguran sam da će predsjednik ostati predsjednik - rekao je Puljak.

Split: Milanović prikupljao potpise za još jedan mandat za predsjednika Republike Hrvatske | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na pitanje kako komentira činjenicu da Milanović do sada u kampanji ništa nije rekao Puljak je kazao kako smatra da je Milanović svojim radom do sada dovoljno rekao za što će se zalagati u budućnosti. Ne smatra da je nešto neuobičajeno u tome da on daje izjavu, a ne Milanović.

- Ja sam gradonačelnik Splita i u redu je da dajem izjavu – kazao je Puljak koji nije želio nagađati koji bi kandidati mogli ući u drugi krug rekavši da vjeruje da će Milanović ući u drugi krug i pobijediti.

Predsjednik splitskog SDP-a Davor Matijević također je kazao kako Milanović nema realnu konkurenciju.

- Vrlo je bitno da pobjedi HDZ da oni ne ovladaju svim institucijama, zato su ovi izbori jako važni. Ne vidim tko bi ga mogao ugroziti i tko bi uopće mogao ući u drugi krug. Primorac mu nije prijetnja. Postoji čak mogućnost da pobjedi i u prvom krugu - smatra Matijević koji je s Puljkom u napetim odnosima na razini lokalne politike.

Split: Milanović prikupljao potpise za još jedan mandat za predsjednika Republike Hrvatske | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Po strani su svi odnosi, drukčije je sada od parlamentarnih izbora, kada se očekivalo da surađujemo. Dobro došli su svi pojedinci i stranke koje će podržati Milanovića - odgovorio je na upit o Puljkovoj podršci Milanoviću.

Osim Puljka i Matijevića, na rivi je bila i saborska zastupnica Marijana Puljak, dogradonačelnik Bojan Ivošević, SDP-ovac Branko Grčić...