Zoki više nije najnegativac, HDZ je i dalje prvi odabir građana

SDP s novim vodstvom nastavlja blago rasti; u prosincu su na 20,5 posto. Ostale opcije su znatno udaljenije, no borbu za treće mjesto dobio je Most

<p>Prema najnovijem mjesečnom istraživanju CRO Demoskopa za prosinac, vladajuća stranka i dalje je prvi izbor građana. Istraživanje je napravila Promocija Plus za RTL i ono pokazuje da HDZ bira 29,2 posto ispitanika što je blagi rast u odnosu na studeni kada im je rejting pao.</p><p>Istovremeno SDP s novim vodstvom nastavlja blago rasti; u prosincu su na 20,5 posto. Ostale opcije su znatno udaljenije, no borbu za treće mjesto dobio je Most (8,7 posto).</p><p>Toj su poziciji jako blizu i Domovinski pokret (7,9 posto), koji bilježi rast rejtinga kao i platforma MOŽEMO!, koja bilježi pad rejtinga u odnosu na studeni (6,4 posto). Objedinjenu Stranku s imenom i prezimenom i Pametno kao CENTAR bira 2,2 posto ispitanika. Slijedi IDS sa 1,7 posto.</p><p>Isti rejting (1,7 posto) ima i Živi zid, slijedi HSS s 1,6 posto, pa stranka zagrebačkog gradonačelnika BM 365 s točno 1,0 posto. Ostali su ispod toga, a neodlučnih je 13,4 posto.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="2028862" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-48/crodemoskop3.png" title="" width="100%"></x-inline>Tko je najveći pozitivac u očima građana?</h2><p>Najpozitivniji političar, uz rast osobnog rejtinga, i u prosincu je premijer Andrej Plenković – u takvom ga svjetlu vidi više od petine građana (21,5 posto). Da je to predsjednik Zoran Milanović poručuje 15,8 posto ispitanika, nešto manje nego u studenom. Daleko od vodećeg dvojca, ali ipak na trećoj poziciji je novi predsjednik SDP-a Peđa Grbin (3,3 posto).</p><p>Sličan postotak, oko 3 posto, imaju i Tomislav Tomašević (3,2 posto), Vili Beroš (3,0 posto) i Zdravko Marić (3,0 posto).</p><p>Slijede Miroslav Škoro (2,6 posto), pa Nino Raspudić (1,5 posto). Pozitivan doživljaj ostalih političara je još niži, a Nitko je i dalje čest izbor među građanima (18,6 posto).</p><h2>Najnegativniji dojam ostavlja...</h2><p>Konačno su prošlog mjeseca sjeli za zajednički stol na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost, a s trona ljestvice najnegativaca predsjednika je ovoga mjeseca smijenio premijer. </p><p>Andrej Plenković tako je, baš kao i početkom godine i najpozitivniji, ali i najnegativniji političar (21,4 posto). Drugi izbor je predsjednik Milanović (17,7 posto), no smanjio je negativni doživljaj za više od četiri postotna boda u odnosu na studeni.</p><p>Za razliku od premijera, koji je uz ostalo i osobno predstavio nove korona mjere, a u javnosti je aktivan i unatoč zarazi korona virusom, predsjednik se u javnosti gotovo ne pojavljuje, ne kritizira ni preko Facebooka ili maila, a taktika "manje je više" očito se predsjedniku ovdje isplatila. Rast negativnog doživljaja od gotovo tri postotna boda bilježi zagrebački gradonačelnik Milan Bandić (8,4 posto).</p><p>Negativni je doživljaj udvostručio Miroslav Škoro (4,0 posto). Slijede Gordan Jandroković (2,6 posto) i Milorad Pupovac (2,2 posto).</p><p>Među top deset negativaca su i Tomislav Ćorić (1,8 posto), ali i Vili Beroš (1,5 posto), a da su negativni svi političari poručuje 9,6 posto građana.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="2028868" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-48/crodemoskop9.png" title="" width="100%"></x-inline>Ocjena rada</h2><p><br/> Blagi rast prosječne ocjene bilježi Ured predsjednika (2,90), blagi pad Vlada (2,56) i Sabor (2,31) no prosječna ocjena je ista - dvije trojke i dvojka za parlament.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="2028869" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-48/crodemoskop10.png" title="" width="100%"></x-inline>Pad optimizma građana</h2><p><br/> Završavamo s društvenim optimizmom, odnosno nastavkom njegova pada.</p><p>U travnju, na vrhuncu prvog vala koronavirusa optimizam je bio rekordan, to je ovdje i vidljivo, a sada 67,4 posto građana smatra da idemo u pogrešnom smjeru. </p><p>Istraživanje je provela agencija PROMOCIJA PLUS od 1. do 4. prosinca 2020. CATI metodom (telefonski) na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Republike Hrvatske.</p><p>Standardna pogreška uzorka iznosi +/- 2,77 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.</p>