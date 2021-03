Riječ je o političkom divljaštvu i vrijeđanju svih koji imaju drugačije mišljenje. To je neprihvatljivo. Ako to javnost podržava, to je katastrofa. Nadam se da je takvih malo jer je to talog društvenih mreža.

Reakcija je to premijera Andreja Plenkovića na istupe Zorana Milanovića, koji u bitki za Zlatu Đurđević kao buduću predsjednicu Vrhovnog suda ne štedi nikoga. Plenković smatra da bi se Milanović trebao ispričati Miloradu Pupovcu i cijelom narodu.

Što se tiče Milanovićevih kvalifikacija na njegov račun, uzvraća da se ne želi spuštati na njegovu razinu. A razmišlja li o opozivu predsjednika države, što je ideja koju zagovara Vladimir Šeks? “Razgovarati se može”, kaže Plenković, koji je svjestan da to neće proći. Naime, za to mu je potrebna dvotrećinska većina u Saboru. I sam Plenković naveo je kako Milanović ima podršku mostovaca, kojima je nekoliko puta spočitnuo da samo glume nekakvu klerikalnu desnicu.

Reagirao je i Zoran Milanović te pozvao premijera da jednom u životu bude hrabar, da odriješi kesu, nazove kumove, krene u prikupljanje vjernih žetona i pokrene opoziv. Upitao je i trebali li opozvati premijera, jer s pogubljenim COVID stožerašima već godinu dana krši Ustavom zajamčenu jednakost građana, jer Hrvatska u cijepljenju građana stoji najgore u Europi, jer nakon potresa u Zagrebu nije obnovljena ni jedna jedina kuća, a ljudi na Baniji i danas žive bez vode i struje, ali i jer drsko sprječava promjene u pravosuđu i drži ga čvrsto u raljama HDZ-a u koje ga njegov mentor i savjetnik Sova gura zadnjih 30 godina.

- Puno je razloga zbog kojih bi se moglo pitati jesi li zreo za opoziv. Dodat ću još jedan. U pet godina tvoje diktatorske vlasti korupcija se uvukla u sve dijelove društva, tvojih pola ministara poslužilo kao primjer nekažnjene korupcije. I danas neki od njih sjede za stranačkim stolom - ističe.

Ni najiskusniji političari ne mogu predvidjeti kako će završiti rat Milanovića i Plenkovića. U svakom slučaju, zemlja se čini pretijesna za obojicu. Očito je da će se ovaj sukob nastaviti.

- Sumnjam da bi Šeks na svoju ruku i bez konzultacija rekao kako je Milanović lud. Njemu je suviše stalo da ostane u orbiti da bi riskirao poziciju takvim soliranjem. To je ozbiljna izjava. Vidite da je prije njega nešto slično rekao i Gordan Jandroković - rekao je sugovornik.

Čini se da je Plenković pogriješio u procjeni raspoloženja javnog mišljenja. Nije ih malo. Podršku kakvu ovih dana na društvenim mrežama i u komentarima čitatelja na najutjecajnijim portalima doživljava predsjednik nismo vidjeli od Tuđmanovih i Mesićevih dana. Desnica je u ekstazi jer Milanović napada “komuniste”, “udbaše” i Pupovca. Centar i ljevica oduševljeni su jer je onemogućio reizbor Plenkovićeva kandidata Đure Sesse na čelu Vrhovnog suda, institucije koja u ladici drži predmet “zločinačke organizacije”, što bi, bude li presuda negativna za HDZ, karamboliralo ovu stranku.

Do javnosti se probila i informacija o okolnostima famoznih paragrafa zakona koji propisuju “javni poziv” za čelnika Vrhovnog suda. Tu je klauzulu dodala HDZ-ova većina kako bi onemogućila Kolindu Grabar Kitarović u predlaganju Ivana Turudića na čelo Vrhovnog suda. A isti bi taj Turudić u petak trebao postati čelnik Visokoga kaznenog suda, institucije koja će de facto derogirati Vrhovni sud kao zadnju instancu u većini predmeta.

- Plenki je podcijenio ogorčenost građana pravosudnom kaljužom - rekao je drugi iskusni političar.

- Ljudi kipte od gnjeva. On ima većinu u Saboru, na glasanju o Đurđević pridružit će mu se suverenisti, Škoro. No to mu sigurno neće biti dobro za reputaciju - ističe.

Plenković ovih dana nastupa s pozicije fanatika zakona, dok se svi sjećamo grupe Borg i načina na koji je branio ministre koji su otišli zbog većih ili manjih skandala. Zlata Đurđević, doznajemo, neće se predomisliti. Neće ni Milanović ni Plenković. Ali netko će morati. Iako nema dovoljno ruku za opoziv predsjednika države, Plenković ima dovoljno da spriječi izbor Milanovićeve kandidatkinje za Vrhovni sud.

Pupovac je prljav, plačibaba i cenzor

Za Milanovića he prljav lik, koji trguje 30 godina. Pupovca naziva plačibabom uz opasku da bi se na njegovu mjestu figurativno ubio. Optužio ga je i za cenzuru.

Jandroković je zao lik, ali i lažov...

Njonjo je za njega zao lik i lažov koji se igra opasnim stvarima i za Zlatu Đurđević tvrdi da je bila protiv izručenja odgovornih za ubojstvo Stjepana Đurekovića.

Plenković ružni lik, govori kao svodnik

Premijera opisuje kao “ružnog lika” koji o jednoj ženi govori kao da je njegova priležnica, a on svodnik. Naziva ga “Kim il-Sung”, a izjave su mu seljačke i divljačke.

Sova Šeks je udbaški druker i Superhik

Čingli Lingi Superhik Sova Šeks, ali i udbaški druker, riječi su kojima Milanović opisuje HDZ-ova veterana i neformalnog vladara hrvatskog pravosuđa.

‘Blažene oči koje ga nisu ugledale’

Žarko Puhovski je, kaže, huljski otkucavao i pred staljinističkim partijskim sudom zakucavao benigne hrvatske sveučilištarce. “Blažene oči koje ga nisu ugledale”.

Kum na čelu kumske radne zadruge

Ustavni sud za njega je kumska radna zadruga sastavljena uglavnom od političara, a njegov čelnik Miroslav Šeparović, Šeksov kum, ne razumije javne pozive.