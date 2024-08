Zoran Milanović: 'Imigracije su najveći izazov. Oni se moraju kulturno uklopiti i naučiti jezik'

Predsjednik Republike Zoran Milanović ustvrdio je u srijedu kako su imigracije najveći izazov s kojim se Hrvatska suočava te da taj proces treba biti permanentno nadgledan s ciljem da kad 'ovdje netko dođe mora se kulturno uklopiti, naučiti jezik i prihvatiti lokalnu kulturu'.

"Imigracije i dolazak stranaca je stvarnost i najveći izazov s kojim se Hrvatska suočava, nikad se s većim izazovom nije suočila," istaknuo je Milanović na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Jelse povodom Dana te općine i Velike Gospe njene zaštitnice.

Ocijenio je i kako su 'ratovi, Rusija, Ukrajina, zločini u Gazi, ubojstva, ratni zločini... stvari koje gledamo ali iz kojih ćemo se izvući ako smo imalo pametni i gledamo svoj posao'.

"Mala smo zemlja i kao svaka zemlja posebna kultura. Svatko o sebi tako misli i ima pravo misliti - pa tako i mi mislimo. To je proces kada stranci dolaze u našu zemlju, a dolaze i dolazit će u određenoj mjeri, što treba biti strogo i permanentno nadgledano, promatrano sa svih strana s ciljem da kad netko dođe mora se kulturno uklopiti, naučiti jezik, prihvatiti lokalnu kulturu", rekao je Milanović pojasnivši kako pri tome 'ne misli na vjeru nego na kulturu, a to je slično ali i drukčije'.

Ustvrdio je i kako je Hrvata sve manje i realno njihov broj neće rasti. U tom kontekstu je kazao kako ćemo "mi i naš djeca morati raditi one poslove za koje smo mislili da ćemo ih prepustiti nekim tamo koji su malo tamniji od nas". Nijedan posao nije sramotan no mora biti nagrađen, poručio je Milanović.

Na svečanosti povodom Dana općine u Jelsi, ustvrdio je i kako uvijek treba težiti boljemu i kvalitetnijemu, 'a mi smo jaki u suncu i moru'.

"I to je možda jedan koncept koji te malo uljeni, jer to ti je dala priroda, dragi Bog. Međutim, to je posebna konkurentska prednost Hrvatske, koju druge zemlje uglavnom nemaju i to treba čuvati ljubomorno, grčevito i svaki dan o tome razmišljati", rekao je predsjednik Republike Milanović.

Načelnik općine Jelsa Nikša Peronja pak rekao je kako se kroz sve ove godine Jelsa puno promijenila. "Iz jednog malog mjesta postala je mali gradić. Svi smo zadovoljni s time, a posebno nas veseli kad nam to turisti prenesu, kažu da su zadovoljni sa svime time i da im je drago u kojem smjeru Jelsa ide", rekao je Peronja.

Svečanosti u Jelsi, među ostalima, u ime premijera nazočio je ministar zdravstva Vili Beroš.