Zoran Milanović kaže da čuva Hrvatsku od Plenkovića i HDZ-a. Dobro zvuči, no je li baš istina?

"Normalno, neću dati ostavku jer neću prepustiti Hrvatsku Plenkoviću i njegovoj kriminalnoj organizaciji", poručio je jučer predsjednik Zoran Milanović, odgovarajući na izazov i provokaciju Andreja Plenkovića.

I kad se šef države, a možda i potencijalni premijerski kandidat SDP-a, već ovako prkosno postavio, nije zgorega podsjetiti na nekoliko činjenica.

Primjerice, kad je podnio ostavku na mjesto predsjednika SDP-a, nakon uvjerljivog poraza na parlamentarnim izborima 2016. godine, prepustio je Hrvatsku "Plenkoviću i njegovoj kriminalnoj organizaciji".

HDZ je tada osvojio Hrvatski sabor, Pantovčak i Banske dvore.

Most i žetončići

Plenkovića je tada na vlast doveo Most s kojim je Milanović potpisao tripartitni postizborni sporazum godinu dana ranije, u tajnim pregovorima vrbovao njihove zastupnike, a po dolasku na Pantovčak afirmirao se kao njihov politički i ideološki saveznik.

Nakon toga, dok je gradio poslovnu karijeru, upravo su Milanovićevi ljudi u Hrvatskom saboru spašavali "Plenkovića i njegovu kriminalnu organizaciju". Prvo se digla ruka Tomislava Sauche, Milanovićeva šefa kabineta, potom se priključio i Milanovićev koalicijski partner i ministar u njegovoj Vladi, Ivan Vrdoljak, a slijedili su i neki Milanovićevi ministri i SDP-ovci koji su pristupili grupaciji Plenkovićevih žetončića u Saboru, u klubu Milana Bandića, poput Milanke Opačić i Siniše Varge.

A kad je osvojio Pantovčak, na onu neobičnu inauguraciju na Pantovčaku Milanović je pozvao sve ključne HDZ-ovce, ali ne i tadašnjeg predsjednika SDP-a i lidera oporbe, Davora Bernardića.

Birao bitke

U narednim godinama Plenković se sa svojim HDZ-om još više razgoropadio, pokorio institucije, pritisnuo medije i pravosuđe, dok je Milanović povremeno ratovao s premijerom oko ovlasti, a s njegovim ministrima tek kad su mu se zamjerili ili mu stali na žulj, poput Marija Banožića i Gordana Grlića Radmana.

Istodobno, HDZ je bildao svoj rejting, dok se lijeva oporba davila u Milanovićevoj sjeni.

Čak ni sada Milanović joj nije dao da prodiše u ovoj predizbornoj kampanji.

I tako, dolazimo do trenutka kad Milanović ne želi dati ostavku na dužnost predsjednika države kako bi se uključio u direktnu borbu s Plenkovićem na parlamentarnim izboriman, čime je donekle olakšao posao HDZ-u i otežao posao SDP-u koji je postao praktički nebitan.

I koji se posljednjih dana uspio razići s koalicijskim partnerima oko izborne suradnje.

Traži, pa daje mandat

Milanović jučer poručuje da neće dati ostavku na predsjedničku dužnost jer ne želi da na njegovo mjesto privremeno zasjedne Gordan Jandroković, koji bi onda bio u poziciji davati mandat budućem premijeru. Ovako će ga davati Zoran Milanović, kao jedan od premijerskih kandidata.

"Moja je odgovornost i dužnost prema građanima koji su me izabrali, kao i prema svima onima koji ne žele trpjeti Plenkovićevu diktaturu, spriječiti HDZ da potpuno ovlada Hrvatskom", piše Milanović.

No zaboravlja jednu bitnu stvar: građani su ga izabrali da bude predsjednik Republike, neovisni politički akter i ustavni arbitar, a ne kandidat SDP-a na parlamentarnim izborima.

I osim toga, ako se oslanja na podršku građana da "spriječi HDZ da potpuno ovlada Hrvatskom", otvara prostor kalkulacijama kako je kao predsjednik spreman odbiti priznati eventualnu HDZ-ovu pobjedu na izborima.

Izađi i bori se

Najbolji način da se spriječi HDZ da potpuno ovlada Hrvatskom bio bi, tako nas uvjeravaju SDP-ovci, Milanovićev izlazak na parlamentarne izbore: ali bez kalkulacija, bez zadrške, bez zaleđa Pantovčaka, u poziciji lidera i kandidata SDP-a koji bi na taj način Plenkoviću i HDZ-u oduzeo glasove, a onda i mogućnost ponovnog osvajanja vlasti.

Što na koncu neće moći osujetiti ni Gordan Jandroković, kao što to nije mogao ni Vlatko Pavletić, koji je kao v.d. predsjednika države dao mandat Ivici Račanu 2000. godine.

Ili čuvaj funkciju

No ako već Milanović vjeruje da će kao predsjednik Republike zadržati ustavne ovlasti, a time i mogućnost da mandat za sastavljanje nove Vlade povjeri lideru oporbe, a ne relativnom pobjedniku, kao što se to nedavno dogodilo u Poljskoj, tada je trebao čuvati kredibilitet funkcije. I to tako što bi se zadržao u domeni svojih ustavnih ovlasti, a ne probijao granice Ustava šokantnom najavom da će se kao predsjednik kandidirati za premijera.

Uglavnom, Zoran Milanović ponovno nas želi uvjeriti kako je on - na ovaj ili onaj način - jedina brana "Plenkoviću i njegovoj kriminalnoj organizaciji". I nitko drugi osim njega.

Je li to nešto što će Plenkovića i HDZ uplašiti ili pak ohrabriti?