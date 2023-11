Zoran Milanović komentirao slučajeve trovanja: 'Zakazali su svi. Mi to u Uredu ne trošimo'

Zoran Milanović se osvrnuo na slučaj trovanja gaziranim sokovima.

- Tamo gdje je to punjeno su zakazali, navodno u Austriji. Takve stvari se rijetko događaju. Ne znam kada su institucije obavijestile građanstvo, ali čim imaš takvu informaciju moraš odmah uzbunit javnost jer to je opasno po život, to je grozna stvar - rekao je.

- Mislim da nitko neće piti tu vodu, to im je pokora i platit će neku kaznu. Zaribali su, i to zvuči jako blago onome tko je nastradao. Mi to u Uredu ne trošimo - dodao je.

- Postoje neki brendovi koji brutalno istiskuju druge iz lokala, u smislu ako ćeš imati tu vodu, ne možeš imati drugu. Iz tog razloga se okrećem ovim manjim brendovima - otkrio je predsjednik.