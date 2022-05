Zoran Milanović opet diže HDZ iz mrtvih. Dok sebi kopa jamu.

Zoran Milanović opet radi ono u čemu je najbolji: diže HDZ iz mrtvih, dok postojano ruši svoj politički rejting.

I što predsjednik jače udara, to HDZ više raste. Dok predsjednik tone.

Takva vrsta autodestrukcije postala je već zaštitni znak i glavno obilježje političke karijere Zorana Milanovića.

U novom istraživanju Crobarometra koje je za Novu TV proveo IPSOS poklopila su se dva ključna trenda: pad Milanovićeva i rast HDZ-ova rejtinga.

Zoran Milanović prvi puta u svom mandatu pao je ispod 50 posto potpore, sada o njemu pozitivan dojam ima 48 posto građana, što ukazuje na silazni trend od ožujka kad je pozitivan dojam imalo 56 posto građana, a u travnju 55 posto.

Istodobno, HDZ je na 30 posto potpore, u travnju je bio na 28,6, a u ožujku na 28,1.

Tko pod drugim jamu kopa...

U protekla tri mjeseca predsjednik države nabrusio je retoriku do usijanja, napadao i vrijeđao premijera i ministre, HDZ i Plenkovićevu Vladu, obračunavao se s "Udbašenkom", pozivao na "utamničenje" Marija Banožića, verbalno raketirao koga god je stigao.

I kopao vlastitu jamu.

Istodobno, svojim napadima ne samo da nije oslabio HDZ, već ga je dodatno ojačao.

Andrej Plenković mogao bi svog omiljenog neprijatelja poljubiti ravno u čelo.

Od Ruže do Udbašenka

Uglavnom, opet se pokazalo da nije još požalio onaj na koga se Zoran Milanović namjerio. Još od Ruže Tomašić na europskim izborima 2013. godine koju je Milanović proglasio "elementarnom nepogodom" i Milana Bandića kojeg je Milanović optuživao za "hiperaktivno bauljanje i korupciju", preko Tomislava Karamarka i HDZ-a kojeg je tadašnji šef SDP-a praktički doveo na vlast, pa sve do Andreja Plenkovića koji nije samo lagodno dobio dvoje parlamentarnih izbora - jednom protiv Milanovićeva SDP-a, drugi puta uz Milanovića na Pantovčaku - već sada pod baražnom vatrom šefa države gleda kako HDZ-ov rejting raste.

Nije propao onaj na koga se Milanović okomio.

Ovo istraživanje otkriva još jednu zanimljivost, gotovo na razini bizarnosti. Milanović se proteklih nekoliko mjeseci promovirao kao mezimac desnice, pa i one radikalne, kao novi Franjo Tuđman, kao agent Kremlja, kao predsjednik Hrvata u BiH koji zbog njih blokira u NATO, pa i kao počasni predsjednik Mosta.

Vjerna ljevica

Rejting mu se uslijed svega toga drastično topi, ali predsjednik može još uvijek u najvećoj mjeri računati na potporu birača SDP-a i platforme Možemo, na potporu birača između 31. i 44. godine života, kao i visokoobrazovanih iz Zagreba i okolice.

Znači, birači ljevice i dalje su vjerni neformalnom predsjedniku desnice.

Jer oni i dalje vjeruju da je Milanović njihov predsjednik, koliko god se on trudio uvjeriti sve koji ga žele slušati da to nije i nipošto ne želi biti. Vjeruju da je on vođa pokreta otpora HDZ-u i Andreju Plenkoviću, premda predsjednik taj juriš predvodi s desnog ideološkog boka.

I opet mu pada rejting. Dok HDZ-u raste.

To je postala Milanovićeva politička konstanta, gotovo zakon spojenih posuda, gdje on svojim kritikama hrani HDZ, a istodobno gubi potporu.

Atomski zdesna

Milanović je dobio predsjedničke izbore na krilima frustrirane liberalne ljevice, zgađene mandatom Kolinde Grabar Kitarović, da bi ubrzo promijenio smjer i okrenuo se ideološki, politički, svjetonazorski i retorički prema konzervativnoj, suverenističkoj i populističkoj desnici.

No ono što je premijer Plenković od novog predsjednika države očekivao, to je sada dobio: idealnog protivnika na Pantovčaku na čijim će ratovima bildati rejting, mobilizirati stranku, homogenizirati vladajuću koaliciju i glumiti žrtvu.

I sada se to očituje u anketama.

Milanović je treći predsjednik države u nizu koji u svom mandatu uspijeva gubiti popularnost, te općenito iritirati, nervirati i frustrirati građane i svoje birače. A već petnaestu godinu u politici Milanović je nadzornik uzleta HDZ-a.

Umjesto da bude njegov grobar, on ga vraća iz mrtvih.

I umjesto da oživljava i promovira ljevicu, Milanović zajedno s njom tone u živo blato.

