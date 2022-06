UŽIVO 'Čujemo da će Ukrajina dobiti status kandidata za EU. Može se i jadnoj BiH dati isto'

Predsjednik Zoran Milanović održat će izvanrednu konferenciju za medije u četvrtak u 10 sati na Pantovčaku.

- Koristim ovu priliku jer neće biti vremena, Europsko vijeće je u 15,30, a moja dužnost i moralna obaveza je da o tome govorim. Plenković je predlagao Ukrajinu kao temu sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost drugi dan rata, može se o tome razgovarati, ali tema statusa Hrvata u BiH i rasturanja njihovih prava je nešto što je vitalni nacionalni interes - poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović na konferenciji za medije.

Ukrajina i Moldavija će dobiti status kandidata za EU, dodao je podsjetivši kako se cijela garnitura europskih zemalja prije tri mjeseca protivila tome.

- Odjednom eto i Europske komisije, pripremaju se dokumenti za EU vijeće. Prilika je to da se i BiH da status kandidata - rekao je

- Tema BiH i statusa Hrvata, rasturanja, uzimanja svih prava, to je hrvatski vitalni nacionalni interes. Ne mislim pritom na opstanak, ali previše je Hrvatska napravila i doprinijela i u nama nema želje za osvetom nego za uređivanjem stanja u BiH i da ona postane članica EU-a. Prošli tjedan svjedočimo odlasku trojice europski lidera u Kijev i uime svih članica čujemo da će Ukrajina dobiti status kandidata i Moldava. Dobro, o tome se govorilo, to je bila inicijativa poljskog predsjednika. Odjednom one imaju status kandidata iako se tome kategorički protivila garnitura država prije tri mjeseca - istaknuo je Milanović.

