Zorana je pomagala Mirni u poplavi: 'I danas sam u šoku i tresem se, bila je to strašna noć'

Mirna Mrčela izvukla je muškarca iz automobila koji je zapeo u Miramarskoj ulici tijekom poplave. Tražila je djevojku Zoranu, koja joj je pomagala u tim trenucima. Zorana je za 24sata ispričala da je još u šoku...

<p><strong>Mirna Mrčela</strong> (29), koja je u olujnoj zagrebačkoj noći spasila od utapanja <strong>Josipa Šimića</strong> (43), na društvenim mrežama tražila je i pronašla djevojku <strong>Zoranu</strong>, koja joj je pomogla da spase Josipa, koji je zaglavio u podvožnjaku u Miramarskoj ulici u petak za vrijeme poplave. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Heroina Mirna</strong></p><p>U razgovoru za 24sata Zorana je ispričala kako je još uvijek u šoku zbog poplave.</p><p>- I danas sam u šoku. Još se tresem. Morala sam otputovati izvan Zagreba da se smirim. Bila je to strašna noć i sama sam zamalo upala u tu vodu. Vidljivost je tamo jako slaba. Pogotovo tada u noći u uz kišu koja je lijevala. Zaustavila sam se tik pred vodom. Izašla sam iz auta i vidjela kako dolazi drugi. Mahala sam rukama i galamila da su me valjda čuli u radijusu od dva kilometra. Stani, nemoj, ali on je ipak prošao. Kad je ušao u vodu je stao, ali bilo je kasno. Voda je povukla auto u dubinu - opisala je Zorana situaciju.</p><p>Mirna je Zorani rekla da ide po muškarca koji je bio zarobljen u automobilu, a ona neka pripazi što se događa i pričuva pse, koje je Mirna šetala u trenutku kad je došlo do poplave.</p><p>- Otišla sam samo u auto po deku da ih mogu poslije zaogrnuti. Gledala sam samo što se događa. Izvukla je njegovu protezu, a onda i njega. Na sreću su ubrzo u svega par minuta došli vatrogasci koji su ga onda izvukli. To mi je bio adrenalin. Trese me i danas - govori Zorana.</p><p>Zorana je preko prijatelja saznala da je Mirna traži kako bi joj se zahvalila. </p><p>- Prijatelj me zvao jučer navečer i rekao da se javim Mirni, odmah sam joj se javila. Vidit ćemo se kad se vratim u Zagreb. Sad prvo moram doći k sebi od tog svog šoka. Pohvalila bih vatrogasce da su bili pravi heroji. Svatko bi trebao učiniti ono što je Mirna - zaključuje. </p>