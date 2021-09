Predsjednik Zoran Milanović je u Varaždinu davao izjavu za medije o izborima u Njemačkoj, kad su ga napale ose. Video možete pogledati OVDJE.

- Bio to Laschet, bio to Scholz... Tu nema neke razlike, ukoliko pobjedi Scholz, to će biti već ne znam koji po redu kancelar ili premijer, ima osa puno, koji je dolazi s ljevice, socijaldemokrat – govorio je dok je mahao rukama da otjera kukce od sebe.

Uz 30. obljetnicu oslobođenja Grada Varaždina, obilježio se i Dan branitelja Varaždinske županije. Središnja svečanost održana je na Kapucinskom trgu gdje su najviša državna izaslanstva, predstavnici Grada i Varaždinske županije i obitelji poginulih položila vijence i odala počast poginulim hrvatskim braniteljima.