Zorislav je pretrčao 252 km na 50°C: 'Pobijedio sam Saharu'

Ne bih to nikome preporučio. Ni sam ne znam kako sam to uspio izdržati. Razmišljao sam puno o tome, ali nema logičnog objašnjenja. To može biti samo neka viša sila, samo Bog, rekao je Zorislav Ćavar (51) iz Velike Gorice. Otišao je u Saharu ozlijeđen i u stravičnim bolovima, odradio cijelu utrku bez ijedne tablete protiv bolova, da bi mu do kraja avanture bol potpuno nestala te ga ništa ne boli ni danas. Gledao je kako pored njega padaju ultramaratonci i ljudi koji su prošli obuku u elitnim vojskama, a Saharu ne uspijevaju pretrčati ni iz trećeg puta. Sve se to, zbog teške iscrpljenosti, odvijalo pred njegovim očima kao u magli, a on je nastavljao dalje i sve njih ostavljao iza sebe.

