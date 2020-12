- Pamtim sve \u0161to su pojedinci i politi\u010dari rekli prije nekog vremena i \u0161to sad. Kad pro\u010ditam izjavu, odmah uspore\u0111ujem i donosim svoj sud govore li istinu ili muljaju - smije nam se baka Zorka.\u00a0

U njenoj ku\u0107i nije pro\u0161ao dan, a da novine nisu bile na stolu kako bi ih Zorka ujutro prelistala. \u010cesto i po nekoliko puta.

\u2013 Imamo susjeda koji nam svaki dan kupuje novine, a dogodi se da i brat kupi novine u Pakracu pa imamo dvoje iste. Ne daj Bo\u017ee da nema novina, baka bi se naljutila, pa je bolje radi mira u ku\u0107i imati i dvoje - pri\u010da Milka.\u00a0

Zorkina ljubav prema novinama i \u010ditanju se\u017ee jo\u0161 iz mladosti. Uvijek je voljela pro\u010ditati ne\u0161to, recitirati pjesmice, u\u010diti, iako je zavr\u0161ila svega \u010detiri razreda osnovne \u0161kole.

- Tako je to bilo u ono vrijeme. Njezin otac je rekao da je to dosta jer \u0107e se \u017eenska djeca i tako udati. Pri\u010dala mi je kako je uvijek \u010dekala da se njen otac vrati ku\u0107i i ostavi svoju torbu u kojoj su bile novine. Kad bi on oti\u0161ao, uzela bi ih i na brzinu prelistala. \u010citala je sve do \u010dega bi do\u0161la. Mogu\u0107e je da zbog toga ima dobru memoriju. S njom nije nikad dosadno, uvijek ima pri\u010du iz mladosti. Sje\u0107a se svega do u detalje, pa \u010dak i pjesmica iz osnovne \u0161kole - ka\u017ee Milka.