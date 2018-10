Žrtva seks skandala: 'Zbog tog kurveraja više nemam 900 kn'

Seks afera čiji su akteri zagonetni, moralno posrnuli pripadnici hrvatske političke elite, u crno je zavila i dio zagrebačkih umirovljenica koje su u Pančovoj sauni tražile zdravlje, zabavu i utjehu. I za to su, od svojih skromnih mirovina, plaćale godišnju članarinu. Mnogi od nas, dugogodišnjih saunaša i saunašica, naprasno smo tada ostali bez saune u Domu sportova, priča nam jedna umirovljenica (podaci poznati redakciji), glasom u kojemu se miješaju tuga, ljutnja i ogorčenost. Ona je jedna od “kolateralnih žrtava” SMS afere.

Šteta koja traje godinama

U vrijeme kad je buknuo skandal, ni ona ni njezine prijateljice nisu znale da će godinama kasnije zbog toga ostati bez svoje omiljene zabave, ali i izvora krepkosti. Saune su, naime, izvor zdravlja, one jačaju imunitet, poljepšavaju kožu. Tko se jednom zaljubi u saunu, najčešće u nju ide do kraja života. Vitalni i krepki Finci i Rusi, nakon vrućih sauna - u kojima temperatura zna ići i do 95 stupnjeva - bacaju se u snijeg i tuku grančicama kako bi pospješili krvotok. Sve te blagodati našim su umirovljenicima oduzeli raskalašeni političari, koristeći baš Pančinu saunu kao svoj Kitty klub.

- Samo oni koji saunu pravilno i redovito koriste znaju koliki je to doprinos općem zdravlju i kvaliteti života - nastavlja naša sugovornica svoju priču, osvrćući se i na neizravno uništenje gradskih resursa.

- Sedam godina taj vrijedan prostor neiskorišten zjapi prazan i propada, a u oskudnoj ponudi grada ne nalazim pravo zamjensko mjesto. A sve zbog žalosne, dugo zataškavane skandalozne rabote, kaže ona, pa onda, glasom iz kojega naglo izbija odlučnost, kaže: “Gradonačelniče, vratite nam saunu u Dom sportova!” Šteta koja je nastala je dvostruka.

Gdje su pare, Pančo?

Osim što je ostala bez saune, naša sugovornica ostala je i bez novca.

- Osobno, a i još neki, ostala sam bez 900 kuna, koje sam odvojila od mirovine i po običaju tada uplatila godišnju članarinu za sezonu 2011/2012 - priča nam ogorčena Zagrepčanka. Dodaje da su cure koje su radile na prijamu u saunu bile uglavnom mlađe, a kada se naplaćivalo korištenje saune, račun se nije izdavao. Također kaže da se moglo vidjeti da su neke djevojke bile povezanije s Pančom, ali nikada se nije naslućivalo što se radi ondje iza zatvorenih vrata. A za Panču kaže da je ostavljao dojam simpatičnog čovjeka te nikada ne bi rekla da se bavio onime zbog čega je osuđen. Vrag se voli prikrivati, kažu stari pisci...

Drugu Zagrepčanku (70), poznatu novinarku, književnicu, koja je u Pančin klub odlazila zbog klasičnih masaža, policija privela na informativni razgovor, jer je u njegovoj bilježnici našla njezino ime i cifru “200”.

- Oni su mislili da ja uzimam 200 eura za “masaže” a ja sam davala 200 kuna za masaže - priča nam kroz smijeh.

- Malo sam prestara bila, čak i onda, za te njihove sumnje... U istom je klubu jedan poznati čelnik jedne kulturne ustanove išao na masažu i doživio nešto što neće zaboraviti do kraja života.

- Masirao me jedan maser, i prepoznavši me, zapitao; vi ste gospodine javni radnik, bavite se kulturom i politikom, znate što će se sutra dogoditi?

- Ne znam, rekao je naš sugovornik i rutinski spustio glavu na ležaj za masažu, ni ne sluteći kakav će biti odgovor.

James Bond kao masažer

- Sutra će Sanader podnijeti ostavku - kazao je masažer. Doista, to se sutradan i dogodilo. Cijela zemlja bila je u šoku. Ni danas nitko ne zna zašto je Sanader napustio poziciju, ali je činjenica da je Pančin masažer to znao dan unaprijed. Javna su tajna i imena njegovih klijenata. Jedino se ne zna kad će naša umirovljenica dobiti nazad svojih 900 kuna.