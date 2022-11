ZSE: Crobexi prošloga tjedna porasli, promet smanjen

Na Zagrebačkoj su burzi glavni dionički indeksi protekloga tjedna ojačali, nadoknadivši dio gubitaka iz tjedna ranije, no uz slabiji promet jer nema vijesti iz domaćeg poslovnog sektora koje bi potaknule trgovinu.

Crobex indeks prošloga je tjedna ojačao 0,37 posto, na 1.914 bodova, a Crobex10 za 0,96 posto, na 1.136 bodova. Prethodnog su tjedna oba indeksa pala oko jedan posto.

Među sektorskim indeksima, najviše je na dobitku bio Crobexnutris, 2,49 posto, dok je najviše pao Crobextransport, 1,48 posto.

Redovni promet dionicama iznosio je svega 28,4 milijuna kuna, što je za otprilike 6 milijuna manje nego u tjednu ranije.

Uz to, ostvareno je bilo i 6,6 milijuna kuna blok prometa u transakcijama s dvije dionice. Povlaštenom dionicom Adrisa ostvaren je tako blok promet od 4,4 milijuna kuna, po cijeni dionice od 368 kuna, a dionicom Končara EI 2,2 milijuna kuna, po cijeni od 825 kuna za dionicu.

U redovnom trgovanju najlikvidnija je bila dionica Podravke, kojom je ostvareno 6,6 milijuna kuna prometa, a cijena joj je porasla 4,89 posto, na 644 kune.

Slijedila je dionica Ericssona Nikole Tesle, s prometom od gotovo 3 milijuna kuna i rastom cijene za 0,32 posto, na 1.580 kuna.

Znatniji promet imala je još i dionica Atlantic grupe, gotovo 2,8 milijuna kuna, a cijena joj je stagnirala na 328 kuna.

Najveća dobitnica među likvidnijima bila je dionica Čakovečkih mlinova, sa skokom cijene za 7,64 posto, na 77,5 kuna.

Najveća gubitnica, pak, bila je dionica Ingre, čija je cijena pala 5,34 posto, na 15,95 kuna.

Od prošlotjednih poslovnih objava, Arena Hospitality grupa izvijestila je da je zaključila ugovor o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb za refinanciranje postojećih kredita i ulaganja u kamp Arena Grand Kažela. Ugovor o kreditu odnosi se na iznos od ukupno 18,5 milijuna eura, a dospijeva 2036. godine uz fiksnu kamatnu stopu od 2,95 posto.

Ukupno ulaganje u kamp Arena Grand Kažela, od 2018. do 2021. godine, iznosilo je 30 milijuna eura, s početnim kreditnim financiranjem u iznosu od 10,2 milijuna eura. Ulaganje je omogućilo repozicioniranje u kamp višeg ranga te posljedično snažan rast prosječne cijene smještaja u sezoni 2022., naveli su iz Arene Hospitality grupe.

Dionicom Arena Hospitality grupe ostvareno je 978 tisuća kuna prometa, a cijena joj je pala 3,3 posto, na 234 kune.

Nadalje, Atlantska plovidba izvijestila je početkom tjedna da je sklopila ugovor o povratnom leasingu (sale and lease back) na rok od pet godina s kineskom financijskom institucijom China Huarong Shipping Financial Leasing Co. Ltd. te tako uspješno realizirala transakciju refinanciranja brodova AP Astarea, AP Slano i AP Dubrava, a što će povoljno utjecati na troškove financiranja.

Dionica te brodarske kompanije poskupjela je za 1,78 posto, na 400 kuna, uz promet veći od milijun kuna.

Na ZSE se protekloga tjedna trgovalo s ukupno 53 dionice, pri čemu je cijena njih 19 porasla, 23 pala, a 11 stagnirala.

