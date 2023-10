Zubar iz Miamija dobio otkaz jer je trgao slike nestalih Izraelaca. Odvjetnik: 'Policija mu je rekla'

Tužni smo što je dovelo do ovoga, ali ne podržavamo teroriste niti one koji podržavaju terorističke akcije. Doktor više nije dio našeg tima, uklonili smo ga s naših društvenih stranica te iz grupa, objavila je stomatološka ordinacija u Miamiju.

Doktora Ahmeda ElKoussu snimili su u društvu još jednog muškarca kako skida postere nestalih Izraelaca. Drugo jutro dobio je otkaz. Video je objavila udruga 'Stop antisemitizmu', prenosi New York Post.

Pogledajte snimku

'Policija mu je tako rekla'

No, doktor Elkoussa tvrdi da je sve zapravo činio u dobroj vjeri, nakon što je saznao da je pomahnitali stanodavac u Americi ubio dječaka čija je obitelj iz Palestine samo zato što su muslimani.

Tvrdi kako je postere nestalih Izraelaca potrgao jer smatra da bi mogli biti okidač za eskalaciju.

- To je bilo njegovo osobno mišljenje, nije želio da nastane sukob o njegovoj zajednici. Mislio je na one kojima bi posteri mogli biti okidač da naprave nešto loše. Nazvao je policiju i rekao im je da je zabrinut zbog postera. No odgovorili su mu da napravi svoje postere ili da skine ove pa je to i učinio - rekao je zubarev odvjetnik Hassan Shibly i dodao kako su njegovom klijentu nakon snimke prijetili smrću i uznemiravali ga.

- Nikad nije htio učiniti nekome nešto loše niti je mislio da je to što radi na bilo koji način loše ili pogrešno. Samo se zabrinuo da bi netko mogao vidjeti te postere i napraviti nešto loše. Onda bi na to odgovorila druga strana i to nikad ne bi prestalo. On se ispričao židovskoj zajednici i smatramo da je nepravedno dobio otkaz - kaže odvjetnik i dodaje da je već pokrenuo spor oko povratka zubara na posao.

'Želite zubara koji trga postere otetih beba?'

ElKoussa je nakon svega ugasio sve društvene mreže, a stranice ordinacije u kojoj je radio preplavljene su bijesnim komentarima.

- Ako želite zubara koji trga postere otetih beba, ovo je vaš čovjek. Ne bih mu dao više ni blizu svojim zubima - jedan je od komentara.

Identificirali su i drugog čovjeka sa snimke s Elkoussom, to je Xave Ramouol, instagram influenser čija je stranica nakon incidenta deaktivirana.