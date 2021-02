Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Draženka Vadla rekla je u ponedjeljak da se koprivničko-križevački župan Darko Koren cijepio jer ga je ona pozvala umjesto osobe koja nije došla na cijepljenje, što su osudili Mladen Kešer (SDP) i nezavisni vijećnik Željko Lacković.

Ravnateljica koprivničko-križevačkog Zavoda za javno zdravstvo dr. Vadla je na konferenciji za novinare rekla da je 'na punktu u Koprivnici osobno pozvala župana koji je bio tamo, da se cijepi,' zato što je cjepivo bilo namijenjeno za neku drugu osobu koja nije došla na cijepljenje.

Dodala je da se cjepivo treba odmah potrošiti jer je svaka doza dragocjena. Ponovila je kako će se i dalje događati da zbog raznih razloga dio osoba koje su pozvane na cijepljenje ne dođe pa će se cijepiti netko tko se ondje zatekne, a nije bio na listi.

Župan Koren je rekao da je samo prihvatio poziv da se cijepi kad i drugi predstavnici opće populacije.

- Nažalost, sva ova histerija koja je nastala zbog nekih drugih primjera to obezvrjeđuje, ali znamo da je put do pakla popločen dobrim namjerama, a tako je i kod nas. Rekao sam i prije da ću se cijepiti, no ne pred kamerama, već sam to učinio ovako, kao neki svoj doprinos - zaključio je Koren.

Sljedeće cijepljenje ljudi iz ugroženih skupina u Koprivničko-križevačkoj županiji bit će 20. veljače u križevačkoj dvorani OŠ Ljudevita Modeca, a na raspolaganju će biti 400 doza cjepiva.

Načelnik Stožera Ratimir Ljubić podsjetio je na današnjoj konferenciji za novinare kako su od danas na snazi nove mjere koje će trajati do 28. veljače, koje Stožer može regulirati u skladu s epidemiološkom situacijom.

- Od danas svi učenici na području naše županije idu na kontaktnu nastavu. Trenutno je osam učenika zaraženo koronavirusom i njih 50 je u samoizolaciji, kao i jedan nastavnik te četiri osobe nenastavnog osoblja. Nadamo se da će se tako dobra situacija u školama i nastaviti kako bi se ovaj model kontaktne nastave nastavio i dalje - rekao je Ljubić. Najavio je da će se prilikom cijepljenja opće populacije u Križevcima i on cijepiti AstraZenecinim cjepivom.

Draženka Vadla je rekla da se u susjednim zemljama stanje vezano uz koronavirus brzo mijenja, pa tako i kod nas.

- U županiji želimo u što kraćem vremenu provesti cijepljenje najugroženijih skupina, a procjepljivanje se nastavlja u skladu sa svim protokolima koje propisuje Ministarstvo zdravstva. U županiji je ukupno cijepljeno oko 2050 osoba, a 1385 osoba se procjepljuje drugom dozom. Kašnjenje s cijepljenjem postoji zato što su doze koje su bile namijenjene za nas otišle na potresom pogođena područja. Sada je stiglo Modernino i AstraZenecino cjepivo, rekla je Vadla.

Ponovila je da je 'prvi punkt cijepljenja opće populacije bio u Koprivnici 6. veljače', a najavila je kako 20. veljače s 400 doza planiraju cijepiti ostale ugrožene skupine u Križevcima.

Oštre reakcije Kešera (SDP) i nezavisnog Lackovića

Nakon objave da je župan Koren cijepljen, reagirao je predsjednik županijskoga SDP-a i jedan od kandidata za dužnost župana na lokalnim izborima Mladen Kešer. Kako je ocijenio, poznato je da aktualni župan nema morala, no on ne može vjerovati da je sebe stavio ispred onkoloških bolesnika te starih i nemoćnih.

- Svi smo napali i osudili rektora Borasa, koji je dao cijepiti sebe i svoju suprugu pod isprikom 'da se ne baci', a evo isto je učinio i Koren. U tajnosti je primio cjepivo misleći da se neće saznati. Mogu samo reći da ga može biti sram i da nema suosjećanja prema potrebitima - istaknuo je Kešer.

Reagirao je i nezavisni vijećnik Željko Lacković, koji će na lokalnim izborima kao kandidat za župana opet pokušati pobijediti Korena.

- Umjesto da se cijepi netko stariji iz rizične skupine ili netko bolestan, netko kome covid-19 predstavlja pitanje života i smrti, netko takav je ostao bez cjepiva jer se cijepiti odlučio župan Koren - napisao je Lacković.