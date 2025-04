Županija o vili Pokora: Ilegalni bazen, etaža i garaža nemaju utjecaj na dozvolu za smještaj

Stigao nam je i odgovor Splitsko-dalmatinske županije vezan za vilu Pokora i kako su dobili rješenje o smještaju turista iako je utvrđeno da je bespravno nadograđena. Vila je pored Omiša, bila je u vlasništvu supruge HDZ-ova šefa Hrvatskih cesta Ivice Budimira, a jesenas je prepisan na djecu.

U svom odgovoru ističu da je rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga izdano 15. svibnja 2018. godine od strane službenika Ureda državne uprave u županiji koji nije zaposlenik Splitsko-dalmatinske županije niti je kasnije radio u nadležnom uredu županije za izdavanje rješenja. (Uredi državne uprave su pripojeni županijama tek u siječnju 2020. godine, op.a.).

U svom odgovoru nisu rekli za koju točno katnost je izdano rješenje, ali su ranije Nacionalu odgovorili da se radi o objektu prizemlje i kat koji je legaliziran jer je izgrađen prije 1968. godine. Rješenje je izdano za mogućnost smještaja 10 osoba i to osam u četiri dvokrevetne sobe, te još dvije na pomoćnim ležajevima, kažu. I sad dolazimo do zanimljivog dijela. Rješenje je izdano kada je bila već bespravno izgrađena etaža, ali odgovaraju da ni to niti bespravni bazen i garaža nema utjecaja na rješenja.

- S obzirom na to da je od izdavanja rješenja prošlo više od sedam godina, možemo vas obavijestit da prema trenutno dostupnim informacijama prostor u potkrovlju objekta služi kao prostor za zabavu što nije preduvjet za ishođenje navedenog rješenja. Također napominjemo da ni garaža ni bazen, nisu preduvjeti za izdavanje predmetnog rješenja o pružanju usluga u domaćinstvu i kao takvi nisu sastavni dio rješenja – navodi u odgovoru Splitsko-dalmatinska županija.

Nadalje, odgovaraju da su nakon prvih upita tražili očitovanje nadležnog tijela za graditeljstvo u vezi uporabljivosti objekta. Navode da su dobili odgovor da je uporabna dozvola izdana još u travnju 2015.godine za građevinu koja je izgrađena do 1968. godine.

To znači da je uporabna izdana za stari, nenadograđen objekt. A uporabna dozvola je, inače, preduvjet za izdavanje rješenja o smještaju.

- Također je od građevinske inspekcije zatraženo da dostavi očitovanje o trenutnom statusu spomenute građevine. Očitovanje još nije zaprimljeno – kažu iz županije.

Onda će ga vjerojatno primiti ovih dana i u njemu će pisati da je vila bespravno nadograđena. Pitali smo ih i je li napravljena revizija i jesu li poštovani svi propisi pri izdavanju rješenja za smještaj, ali na to nismo dobili odgovor. Upućeni smo da je za provođenje upravnog nadzora nadležno Ministarstvo sporta i turizma kao drugostupanjsko tijelo.

24sata su još jučer, prije ovog odgovora, pitali i Ministarstvo turizma jesu li pokrenuli upravni nadzor i što su utvrdili, a njihov odgovor ćemo objaviti kada ga primimo.