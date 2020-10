Župnik ga pregazio, a djelatnik Hitne orobio: 'Nije bio moj dan'

Sjećam se samo da sam odletio u kanal. Vozač koji me udario nije stao da mi pomogne, bio sam u nesvjesti. U bolnici sam shvatio da mi nedostaje 13.500 kuna iz novčanika, kaže Anđelko Kovačević

<p>To naprosto izgleda nije bio moj dan. Prvo me pokupi automobil na cesti, a onda me još i opljačkaju, prokomentirao je <strong>Anđelko Kovačević </strong>(57) iz Banovaca, malog sela nedaleko Tovarnika. Njemu se 19. rujna dogodila prometna nesreća u kojoj je 'za dlaku' ostao živ, a onda ga je djelatnik (35) Hitne pomoći, koja je došla po njega, opljačkao dok je okrvavljenog lica ležao u medicinskim kolima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: </strong></p><p>Vozač koji je izazvao nesreću, naknadno je utvrdila policija, bio je lokalni župnik. Otišao je s mjesta nesreće bez da je pomogao Anđelku.</p><p>- Tog popodneva zamolio sam susjeda da me odveze do Vinkovaca u trgovački centar da obavim kupnju. Vratio me je prema kući samo dio puta, a ja sam nekih 10-tak kilometara do kuće krenuo pješke. Nosio sam dvije vrećice sa stvarima i svoju torbicu na ramenu. Hodao sam cestom jer tu nema staze. Auti su prolazili jer to nije napuštena cesta, a onda me je, doslovce 50-tak metara ispred sela, nešto udarilo s leđa i zadnje čega se sjećam je da sam letio u kanal - kaže nam Kovačević kojega smo zatekli kod kuće, na zadnjem danu bolovanja. Imao je slomljen nos, ozljedu noge i koljena i ozlijede po leđima koje je policija kasnije okvalificirala kao teške ozlijede.</p><h2>Sve saznao u bolnici </h2><p>- Sjećam se potom da sjedim u kanalu, dižu me dva čovjeka koji me stavljaju u vozilo Hitne pomoći i odvoze u bolnicu - priča dalje.</p><p>Ono što mu se dogodilo na cesti saznaje tek nekoliko dana kasnije, za vrijeme boravka u bolnici i nakon što ga je policija ispitala o svemu. Naime, iza njega, cestom od Vinkovaca prema Tovarniku, kretao se WV Passat karavan kojega je vozio tordinački župnik <strong>Stjepan Vukovac</strong>. Bilo je oko 18 sati, dan je bio sunčan, nije bilo kiše ni slabe vidljivosti. Kontaktirali smo župnika koji nam je ispričao kako se sve odvijalo.</p><p>- Išao sam iz Vinkovaca. Nije mi bilo baš dobro. Inače sam bolestan, imam tumor i primam kemoterapije. Ali taj dan nisam bio na kemoterapiji. Kretao sam se prema selu i čini mi se da sam zaspao. Ne znam što se dogodilo. Trgnuo me jak udarac. Desni retrovizor mi je otpao i udario u šajbu. Nakon desetak metara sam stao. Mislio sam da sam nešto udario. Iza sebe u retrovizoru nisam ništa vidio na cesti. Vozio sam dalje uz rub i gledao u kanal ali ni tu nisam ništa vidio. Mislio sam da sam udario životinju koja je pobjegla. Došao sam u selo, otišao u trgovinu; ljudi su me tamo pitali gdje mi je retrovizor i što se dogodilo, ali ja nisam znao. Dva dana nakon toga došla mi je policija i rekla da sam udario čovjeka - priznaje velečasni Vukovac.</p><p>Policija je u svom izvješću navela da je protiv njega podigla kaznenu prijavu za izazivanje prometne nesreće i bijeg sa mjesta događaja. Iako je saznao tko je čovjek kojega je udario na cesti, nije ga otišao posjetiti. Navodno ga je policija otkrila upravo po otkinutom retrovizoru koji je ostao pored onesviještenog Kovačevića.</p><p>Potom do mjesta nesreće dolazi vozač iz Ilače koji putuje prema kući sa suprugom i djetetom. Na mjestu nesreće gdje u kanalu leži onesviješteni Kovačević, a pored ceste se nalazi puna vrećica. Dijete iz auta ugledalo je razasutu vrećicu s hranom kraj kanala i bacilo pogled u kanal. Tati je reklo da je u njemu čovjek. Oni su pozvali Hitnu.</p><h2>Ukrao mu 13 tisuća kuna </h2><p>- Tek su mi u bolnici dali moje stvari. U torbici sam imao novčanik, ključeve od kuće i još neke stvarčice. U novčaniku sam imao dokumente i oko 13,5 tisuća kuna, a u pretincu torbice dodatnih 12 tisuća kuna. Kada sam pregledao što je u torbici shvatio sam da dio novca nema. Onaj tko ga je uzeo bio je brzoplet jer da je još pogledao u pretinac, iznenadio bi se - šali se na svoj račun ogorčeni Kovačević dodajući kako je nosio sa sobom sav novac koji ima jer ga se nije usudio ostaviti kod kuće.</p><p>- U posljednje vrijeme imamo puno provala u kuće u selu. Kako moja supruga i sin nisu toga dana bili kod kuće, bojao sam se ostaviti novac pa sam ga, eto, ponio sa sobom. To je inače moja ušteđevina. Nisam baš računao sa time da će mi se sve to dogoditi taj dan - kaže Kovačević dodajući kako ne vjeruje u priču da je svećenik koji ga je udario stao da provjeri ima li ozlijeđenih i koga je zapravo udario. </p><p>Prije nekoliko dana vinkovačka policija otkrila je tko je osoba koja je pokrala unesrećenog. Neslužbeno se doznaje da je pljačkaš zapravo djelatnik Hitne pomoći koja je došla 'pokupiti' unesrećenog. Ravnatelj Zavoda za Hitnu Medicinu Vukovarsko-srijemske županije Mato Matić novinarima je rekao kako o tome nema saznanja ali da su zakonske odrednice jasne ako se utvrdi da je djelatnik Hitne počinio krađu.</p>