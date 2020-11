Ovo je ukras od 19.000 kuna

Iz dvorišta crkve u Ozlju kugla je spuštena strmim stepenicama do kolnika, te je preko ceste odnesena prema Starom gradu gdje je vučena po drvenom mostu i s njega bačena na livadu prema Kupi

<p>- Sramota! Da ispred crkve netko uzme božićnu kuglu i baci je. To mora da je iz objesti ili nezaposlenosti, balavurdija koja ne zna kuda sa sobom, šta drugo. - komentirali su Ozaljčani u ponedjeljak vijest iz policijskog izviješća da je nepoznati počinitelj tijekom subote ili nedjelje iz dvorišta crkve Sv. Vid u Ozlju odnio ukrasnu kuglu postavljenu radi blagdanskog ukrašavanja, te je potom bacio s mosta ispred ulaza u Stari grad.</p><p>Materijalna šteta veća je od 19.000 kuna. I u ponedjeljak su bili vidljivi tragovi kuda je nepoznati počinitelj ili više njih vukao kuglu. Iz dvorišta crkve kugla je spuštena strmim stepenicama do kolnika, te je preko ceste odnio prema Starom gradu gdje je vučena po drvenom mosta i s njega bačena na livadu prema Kupi.</p><h2>'To je božićni ukras, velika kugla koja svijetli'</h2><p>Djelatnici na javnim radovima koje smo u ponedjeljak zatekli na terenu imali su između ostalih poslova i zadatak da donesu odbačenu kuglu. Djelatnici Mladen i Slavko bez problema su iznijeli kuglu visoku gotovo dva metra i tešku oko 30-ak kilograma, te je spremili na sigurnije mjesto nakon čega će se utvrditi njena ispravnost.</p><p>Kazali su nam da su nakon vikenda zapazili i razbijeni mali betonski kontejener na kolodvoru.</p><p>- Netko je iz dvorišta crkve odnio kuglu i bacio je s mosta Starog grada prema Kupi. To je božićni ukras, velika kugla koja svijetli. Lani smo je prvi puta stavili. Sada nije bila spojena da svijetli, samo je donesena. U subotu ujutro je više nije bilo. Da li je to reakcija na to što su zatvoreni kafići ili što već, ne znam. Policija će vjerojatno pronaći počinitelje. - komentirao je svećenik župe Sv. Vid, <strong>Josip Jakovčić.</strong></p><p>Radi počinjenja kaznenog djela oštećenja tuđe stvari policija traga za počiniteljem.</p>