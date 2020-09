Žuta upozorenja: Ne glumite ljeto jer nas čeka nas niz svježih dana kakvih nije bilo od travnja

Diljem Hrvatske imat ćemo niz svježih dana kakvih nije bilo još od travnja! Stoga ako već niste - pripremite topliju odjeću, ali još ne spremajte kratke rukave

<p>Ako ste pluviofil - ljubitelj kiše ili volite nevrijeme - za vas se nastavljaju dobre vijesti. Osim što je u ovome tjednu već ponegdje palo više od 100 litara kiše po četvornome metru, sljedećih dana bit će je još - osobito u drugom dijelu nedjelje.</p><p>I željni svježijeg vremena napokon će doći na svoje. Nakon dugotrajnog razdoblja iznadprosječno visoke temperature, posebice poslijepodnevne, od subote slijede osjetno hladniji dani, uz najvišu poslijepodnevnu temperaturu zraka blizu najniže jutarnje prošlih dana, osobito na Jadranu. Pritom ćemo diljem Hrvatske imati niz svježih dana kakvih nije bilo još od travnja! Stoga ako već niste - pripremite topliju odjeću, ali još ne spremajte kratke rukave. Mnogima će vjerojatno uskoro opet dobro doći, javlja <a href="https://www.hrt.hr/658971/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2692020" target="_blank">HRT</a>.</p><p>A na Jadranu će doći i znatno mirniji dani ovih do ponedjeljka, do kada će biti često jakog vjetra, ponegdje i olujnog, koji će mijenjati smjer, te prouzročiti valovito, gdjekad i jače valovito more kojeg sljedećih dana najbolje samo "hvalite, ali drž'te se kraja".</p><h2>I sljedećih dana promjenjivo i svježe, na Jadranu i vjetrovito</h2><p>Hladnije od prosjeka bit će i u nastavku rujna, te i dalje promjenjivo, uz povremenu mjestimičnu kišu, u većini krajeva najčešću i najobilniju u drugom dijelu nedjelje, osobito u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, te na Jadranu, gdje će opet biti obilnih pljuskova s grmljavinom, ponegdje vjerojatno i olujnog nevremena, a moguće su i pijavice. U nedjelju će još biti i jako vjetrovito, pri čemu će vjetar mijenjati smjer od juga, preko jugozapadnjaka, ponegdje i sjeverozapadnjaka, do uglavnom na sjevernom Jadranu i bure. Vjerojatnost za mirnije, stabilnije i ponovno toplije dana značajno se povećava od utorka.</p>