Žuti alarm za gotovo cijelu zemlju zbog jakog vjetra, ali ostaje iznadprosječno toplo

U Hrvatskoj će u četvrtak vrijeme biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, a sunčana razdoblja vjerojatnija su na jugu i istoku zemlje. Povremena kiša očekuje se uglavnom na širem riječkom području te u Gorskom kotaru, češća u drugom dijelu dana.

Bit će razmjerno vjetrovito, na kopnu uz umjeren i jak jugozapadnjak, lokalno na udare olujan, na Jadranu jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 12 i 17 °C.

Samo Kninska i Osječka regija su bez upozorenja, dok je za ostatak države upaljen žuti meteoalarm zbog jakih udara vjetra.

U nastavku vam donosimo detaljniju, HRT-ovu prognozu vremena, za četvrtak i nadolazeće dane.

Četvrtak će u istočnim hrvatskim područjima početi uz mnogo sunčanog vremena. Tijekom prijepodneva će doći do porasta naoblake pa će u nastavku dana sunčanih razdoblja biti zamjetno manje nego prijepodne. Temperatura će uz jugozapadni i južni vjetar porasti do vrijednosti od 15 do 18 °C.

U središnjoj Hrvatskoj temperatura će se kretati između 13 i 17 °C, a jutarnja od 3 do 7 °C. Naoblačit će prije nego na istoku, a kasno popodne i navečer mjestimice može biti i kiše. Uz to, bit će razmjerno vjetrovito jer će jugozapadnjak ponegdje imati jake, moguće i olujne udare.

Na udare olujni jugozapadnjak i u gorskoj Hrvatskoj, a na sjevernom Jadranu jugo koje će prema kraju dana jačati i mjestimice može biti olujno. Uz promjenjivo pa i pretežno oblačno vrijeme vjerojatnost za kišu bit će povećana na širem području Rijeke, navečer i u nekim drugim područjima.

Promjenjivo oblačno bit će i na srednjem Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije. Više će sunca biti prijepodne, a potkraj četvrtka na sjeveru Dalmacije moguća je kiša. Puhat će jugo, umjereno, prema kraju dana i jako, moguće s olujnim udarima. Najviša temperatura od 14 do 17 °C.

Podjednako i na krajnjem jugu Hrvatske. Prijepodne dulja sunčana razdoblja, zatim tijekom dana sve više oblaka, uz jugo koje će poslijepodne i navečer ponegdje biti jako. More pritom umjereno valovito i valovito, potkraj dana i jače valovito.

Čeka nas promjenjivi vikend

- U petak na kopnu oblačno s kišom te i dalje relativno vjetrovito. Tijekom vikenda slabiji vjetar te promjenjivo sa sunčanim razdobljima, ali još mjestimice s kišom. Temperatura bez veće promjene.

- I na Jadranu još razmjerno toplo, ali od petka do nedjelje i vjetrovito te kišovito, mjestimice s obilnijom oborinom. U subotu i nedjelju uglavnom na jugu može biti jačih pljuskova s grmljavinom pri čemu će jugo oslabjeti i okrenuti prolazno na jugozapadnjak- prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.