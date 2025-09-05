Žuti alarm za vikend za dvije regije zbog bure i pljuskova!

U subotu na Jadranu pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Dok će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, u prvom dijelu dana u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj više oblaka, još u noći i ujutro lokalno malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Poslijepodne posvuda sunčanije, ali ne i stabilno. Vjetar većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, u početku s jakim udarima.

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, popodne u Dalmaciji umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 19 i 23 °C. Najviša dnevna između 22 i 27 °C, na Jadranu od 27 do 30 °C.

Za subotu je žuti alarm, potencijalno opasno vrijeme, izdan za zagrebačku i riječku regiju. Alarm je izdan zbog mjestimice olujnih udara bure i lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom.

Foto: DHMZ

- Idućih dana na kopnu većinom sunčano, uz umjerenu naoblaku uglavnom tijekom nedjelje. Ujutro ponegdje magla, a u prometu budite oprezniji jer idući tjedan počinje i nova školska godina. Vjetar slab, jutra svježija, danju većinom vrlo toplo.

Na Jadranu također vrlo toplo te pretežno sunčano, ali na sjevernom dijelu povremeno više oblaka. U nedjelju slaba i umjerena bura i maestral, zatim će okrenuti na jugozapadni vjetar i sasvim oslabjeti. U utorak na otvorenom moru jugo - prognozirao je za HRT Tomislava Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.