Zvijezde BB-a o Marijaninom nestanku: 'Nikad je nismo mogli 'pročitati', uvijek je bila svoja'

Zagrebački policajci i vatrogasci udružili su snage te od srijede pretražuju dio Zagreba kojim se kretala u trenutku nestanka Marijana Seifert (38), javnosti poznata po pobjedi u regionalnom “Big Brotheru” iz 2011. godine. Majica boje senfa, crna sportska jakna, crne tajice s bijelo-crvenom crtom i svijetle tenisice su odjeća i obuća u kojoj se Marijana navodno u srijedu udaljila iz obiteljskoga doma u Zagrebu. Od tada joj se gubi svaki trag. Neslužbeno doznajemo kako su u međuvremenu pronađene neke njezine stvari, no dok potraga traje, policija ne može iznositi nikakve detalje. Kao i kod svakog nestanka, razgovaraju sa svima koji su imali kontakt s Marijanom, provjeravaju što se događalo prije nestanka, pregledavaju nadzorne kamere u području kretanja... Do sada su intenzivno pretraživali područje uz Savu kraj Mosta mladosti i dronom i čamcem jer je to dio kvarta Savica, u kojemu živi Marijana.

- Ne zna se još ništa. Osjećam se nikako. Trenutačno sam doma, moram se pobrinuti za djecu - rekao nam je jučer ujutro utučeni Marijanin suprug Karlo Seifert. On i Marijana dobili su dijete u prosincu 2020., a bivša reality zvijezda ima i dijete (14) iz prvog braka sa šibenskim pomorcem. Marijanini roditelji su u Kninu, a njezin suprug Karlo kaže nam da su stalno u kontaktu.

- Svi smo zabrinuti. Najviše bih volio da se vrati kući - dodao je. Da je nestala iz njihova doma, policiji je prijavio upravo suprug Seifert, bivši vaterpolski trener, za kojega se udala prije dvije godine.

- Nisam je često viđala, djelovala mi je samozatajno, nije baš puno pričala s ljudima - rekla nam je jedna gospođa iz ulice na zagrebačkoj Savici. Druga pak kaže da je Marijanu znala viđati u parku s djetetom.

Horvata Čaglja, Marijanina bivšeg sustanara iz “Big Brothera”, s kojim se nastavila družiti i nakon izlaska iz BB kuće, vijest o njenom nestanku je šokirala.

- Trenutačno sam u Francuskoj, vraćam se u petak, zasad se nisam čuo ni s kim od sustanara iz ‘Big Brothera’. Marijana i ja dugo se nismo čuli, barem tri godine. Iz medija sam doznao da se ponovno udala za Seiferta. Marijana se nakon razvoda od Nemeša nekako izolirala od nas ostalih sustanara iz ‘Big Brothera’.

Povukla se skroz. Uvijek je bila samozatajna, nikako je nisi mogao pročitati, ni kad je bila najsretnija s Nemešom. Bila je posebna. Nije puno pokazivala emocije. Uvijek je bila emocionalno zatvorena - rekao nam je Horvat, koji se nada da će je što prije pronaći.

Nakon razvoda od Nemeša, Marijana se povukla iz javnosti i okrenula vjeri. Uklonila je lažne prijatelje iz života i posvetila se obitelji. Trećeg supruga Karla Seiferta, bivšeg vaterpolo trenera, upoznala je u kvartovskom kafiću u kojem je konobarila. Ubrzo su se zaljubili i vjenčali. U prosincu 2020. dobili su dijete. Prije konobarenja Marijana je radila u jednom call centru.

Zagrebačka policija u srijedu je tijekom dana objavila fotografiju i informacije o nestanku Marijane Seifert, a njen suprug je ubrzo na svojoj društvenoj mreži objavio apel u kojem moli da mu se javi ako itko išta zna o nestanku njegove supruge.

- Prijavio sam nestanak policiji. Ne mogu govoriti o okolnostima, ne znam ih ni ja - kratko nam je tad rekao Seifert.

Kontaktirali smo i Marijaninu sestru Maju Kovačević, koja je nedavno sudjelovala u srpskom reality showu “Bar”.

- Prije nekoliko dana sam se vratila iz Beograda. S Marijanom se nisam čula. Isuse Bože. Noge su mi se odsjekle. Ne znam ništa o njenom nestanku - kratko nam je rekla vidno šokirana sestra.

Marijanu Seifert, djevojačkog prezimena Kovačević, javnost je upoznala 2011. godine, kad je sudjelovala, a naposljetku i pobijedila u regionalnoj inačici reality showa “Big Brother”. Tad se prezivala Čvrljak te je bila udana za pomorca Ivana Čvrljka. Živjeli su u Šibeniku, a u braku su dobili dijete.

Supruzi je Čvrljak bio velika podrška kad se prijavila u “Big Brother”, jer je to smatrao tek novim životnim iskustvom. Međutim, Marijana se u reality showu zaljubila u srpskoga glazbenika Nikolu Nemeševića Nemeša. Nakon što je pobijedila u showu i osvojila novčanu nagradu u iznosu od 786.000 kuna, Čvrljak je zatražio razvod, a Marijana se nastavila viđati s Nemešom.

Marijana je tad otvorila salon za tetoviranje i sestri pomagala pokrenuti ugostiteljski biznis. Marijana i Nemeš vjenčali su se 2016. godine u Istri, no brak je bio kratkog vijeka. Rastali su se osam mjeseci kasnije. Navodno su prekinuli zbog različitih pogleda na život, odnosno zajedničku budućnost. Marijana o razlozima prekida nije javno govorila, a Nemeš nam je tad potvrdio kako više nisu u kontaktu, no kako joj želi sve najbolje.

Njezin bivši suprug Nemeš u srijedu se oglasio za Telegraf.rs, nakon što je zagrebačka policija pokrenula intenzivnu potragu za Marijanom.

- Čuo sam prije 15 minuta i šokiran sam. Ne znam što reći, nadam se da će se sve dobro završiti. Nismo već dugo u kontaktu, tako da ne znam ništa o njoj - rekao je.

Policija nastavlja s potragom i koristi sve alate koje imaju na raspolaganju kako bi pronašli majku dvoje djece. Kao što su i objavili na svojim službenim stranicama, mole građane da, ako imaju informacije koje bi pomogle u potrazi, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu na broj 192 ili pošalju e-mail: nestali@nestali.hr. U trenutku nestanka Marijana je na sebi mala kratku majicu boje senfa, crnu sportsku jaknu, tajice crne boje sa bijelo-crvenom crtom i svijetle tenisice.

