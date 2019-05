Zvonko (30) uči hodati: 'Imam nove noge. Ljudi, hvala svima!'

Ovog Uskrsa, zahvaljujući dobrim ljudima, stigle su mu proteze na kojima ponovno uči hodati, a u tome mu pomaže supruga Renata. Zvonko Horvat je u rujnu 2017. imao tešku nesreću u polju dok je s beračem brao kukuruz.

– Otišao sam u polje da oberem kukuruz i u jednom trenutku se zaštopao elevator. Ugasio sam stroj i to odštopao. Onda sam upalio stroj i pokupio kukuruz koji sam izvukao iz elevatora te ga pošao baciti u koš berača. Nakon koraka ili dva sam se spotaknuo o odsječenu kukuruzovinu i pao na berač koji mi je uhvatio desnu ruku iznad šake. Nisam mogao izvući ruku, čak sam je još i sam gurnuo dublje da je berač odsiječe, samo da se odvojim od stroja. Bio sam svjestan svega, ali nitko nije čuo moje zapomaganje i dozivanje, nitko nije dolazio. U svoj toj boli upro sam nogama u lim, no on se omaknuo i berač mi je uhvatio noge te me počeo uvlačiti u sebe. Nekoliko minuta nakon toga slučajno je traktorom naišao jedan čovjek, vidio me je u krvi. Rekao sam mu kako da ugasi stroj. On je pozvao Hitnu pomoć. Cijelo vrijeme sam bio pri svijesti, pa i kad su me vatrogasci izvlačili iz berača. Svijest sam izgubio tek u bolnici na ulasku u operacijsku salu, kad sam ih zamolio da me uspavaju jer više ne mogu izdržati bol. Obavili su tešku trostruku operaciju - prisjetio se strašne nesreće Zvonko dodavši kako je malo onih koji su vjerovali da će ostati živ. Nakon teške operacije počela je borba za nastavak daljnjeg života.

Zvonko je čvrsto odlučio da se neće predati i da će učiniti sve što je potrebno kako bi barem donekle opet bio onaj stari. Nije mu, kaže, padalo na pamet da se prepusti i legne u krevet te ovisi o drugima. Svi koji ga znaju slažu se da je u potpunosti u tome uspio te se dive njegovu nepobjedivom duhu. Nakon kratkog vremena vratio se u svoju automehaničarsku radionicu, u kojoj je radio ono što je mogao, a nerijetko i više od toga. Neke je mušterije, priznaje, izgubio jer ga neko vrijeme nije bilo, ali mnogo ih je ostalo.