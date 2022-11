Srbi sa sjevera Kosova: Ostaje nam da sjednemo na traktore. Vučić: Neću vas ostaviti...

Osobno ću stajati iza vas, naša država će stajati iza vas. Neću vas napustiti i ostaviti na cjedilu, rekao je to srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić predstavnicima Srba na Kosovu.

Oni su se, navodi Kurir, požalili Vučiću da "više ne mogu trpjeti teror kosovskog premijera Albina Kurtija te da im je jedino preostali da djecu i žene stave na traktore i pošalju u centralnu Srbiju".

Uz to, predstavnici Srba s Kosova, nakon razgovora s Vučićem, najavili su da će postaviti blokade na cestama, budu li kosovske vlasti skidale registarske oznake s vozila koja nisu registrirana prema kosovskim zakonima.

Vlada Kosova zatražila je da svi građani do 31. listopada registarske oznake kosovskih gradova, koje je izdala Srbija, zamijene s onima Republike Kosovo. Ako to građani sami ne učine, vlasti će im oduzimati oznake. Premijer Kosova Aljbin Kurti je ranije rekao da produljenja roka za pre-registraciju više neće biti, te je podsjetio da je Kosovo već jednom prolongiralo taj rok.

Predstavnici Srbije i Kosova ni nakon više pokušaja nisu uspjeli postići dogovor, a predstavnici Srba s Kosova koji žive u četiri općine na sjeveru najavili su da će blokadama opstruirati promjenu registarskih oznaka.

Zbog svega je Vučić otkazao sve posjete inozemstvu. Nakon susreta s posebnim predstavnikom EU-a za dijalog s Kosovom Miroslavom Lajčakom, danas je, iako nije u Vladi niti je premijer, sazvao sjednicu Vlade na kojoj će ministre izvijestiti o situaciji.

Nadalje, glavni direktor Kosovske policije suspendirao je, na preporuku Policijskog inspektorata Kosova, Nenada Đurića zbog neostvarivanja zakonskih ovlasti i neprovođenja službenih odluka.

Zbog suspenzije Đurića, predsjednik Srpske liste Goran Rakić zakazao je hitan sastanak svih predstavnika kosovskih institucija na sjeveru Кosova, na kojem će predložiti da svi Srbi napuste kosovske institucije "počevši od lokalnih samouprava, tužiteljstva, suda, policije i svih ostalih tijela."

Vučić je, podsjećamo, prije 27 godina, nekoliko mjeseci prije stravičnih zbivanja u Srebrenici te operacije Oluja, tada kao mladi Šešeljev šegrt uživao veliku popularnost među radikalima. Ukazao se u okupiranoj Glini i huškao.

- Vi se, braćo, ne borite za ništa što nije vaše, nego da sačuvate ono što je oduvijek bilo srpsko i to mora ostati srpsko. Pre četiri godine na dnevnicima je svaku večer bilo po pola sata o onome što se dešava u Srpskoj Krajini, na Baniji, Kordunu u Lici... Što sada ima na televiziji? Kakvo je vreme u Krajini? Eto što njih interesuje. Kao da je to u inostranstvu, kao da je u Hrvatskoj? E, neće moći. Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti Hrvatska, nikada Banija neće nazad u Hrvatsku. I ono što je ostalo u Srbiji simpatizera Slobodana Miloševića ne znaju u kakvoj će državi živeti sutradan. Nitko više ne zna ni u ovoj sali ne zna za koju se državu zalaže Slobodan Milošević. Hoće li to biti beogradski pašaluk ili neka avnojska Jugoslavija. Kakva će to država biti, ukoliko srpski radikali pobede i poraze predsjednika Srbije! Vi znate da ćete živeti u Velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi, tu odstupavanja više neće biti - govorio je Vučić nekoliko mjeseci prije Oluje.



