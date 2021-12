Božić je onaj čarobni dio godine u kojem želimo zaboravi na sve loše i uživati u blagodatima blagdanske ponude, a kuglice, lampioni, ukrasi, darovi i tradicionalno bogata gastronomska ponuda glavna su obilježja adventskog raspoloženja. Kućice s delicijama, slasticama, domaćim mesnim receptima te specijalitetima svjetskih kuhinja i ove su godine dio predblagdanskog ugođaja širom Hrvatske. No ne da se baš svima stajati na niskoj temperaturi i u dugačkim redovima da bi uživali u sezonskim jelima. Za njih je Wolt pripremio ponudu koja se ne odbija.

Hrana stiže na vaša vrata

Gužva, hladnoća i traženje parkirnog mjesta nezaobilazni su tijekom adventske zabave, no mnogi će to sve htjeti izbjeći i zaobići. Za one koji ne žele izaći iz svoje zone komfora tu je Advent na Woltu, koji se, sudeći prema ponudi, čini kao apsolutno sjajno rješenje za božićne specijalitete, ali u vlastitom domu. Ponuda Wolta sastoji se od suradnje s 40 restorana, a ideja se rodila iz želje da onima koji su spriječeni doći na neku od mnogih lokacija adventskih gastronomskih događanja omoguće uživanje u istovjetnim specijalitetima kakve bi dobili i da se nalaze na licu mjesta. Woltovu ponudu dodatno primamljivom čine razni popusti, pa će vas tako sezonski specijalitet koštati manje naručite li ga putem adventske ponude, a sve što trebate učiniti jest odabrati online i pripremiti blagdanski stol.

Najšira ponuda restorana i povoljne cijene

Zahvaljujući aktualnoj Woltovoj ponudi možete ostvariti popuste na više od 70 jela iz ukupno 40 restorana, a svakodnevno se u njima širi popis jela koja možete kušati. Svakako vrijedi izdvojiti adventski Rudolf Burger iz Good Fooda, a u vrhunske izbore ove ponude ubraja se i Buncek bun, tradicionalni svinjski komad mesa, ali s azijskim twistom, koji je osmislio chef japanskog puba Izakaya, čija je kućica ove godine smještena na Fuliranju terase hotela Esplanade. Iz liste jela svakako su preporuka i delicije Žaropeka, posebno uštipci s umakom od kajmaka, za koje ćete preko Woltove ponude dobiti čak 40% popusta, a tu je i sarma od vepra na 30% sniženja iz restorana Samo Fino. Ako vam se tijekom blagdana ipak jedu sočni burgeri, u Burger King restoranima, osim posebnih blagdanskih popusta, za određene narudžbe dobiti ćete dar - božićne čarapice. A da zagrebački Advent ne bi prošao bez tradicionalnih slastica, uz odličan popust na vaša vrata stići će i germknedle iz Adventske kućice Knedlica, gdje ih nude u čak devet različitih varijanti.

Jednostavnost korištenja aplikacije

Za slučaj da se pitate hoće li vaša narudžba biti dostavljena kvalitetno i na vrijeme, u Woltu Hrvatska mogu se pohvaliti suradnjom s više od 800 restorana i 300 trgovina, a za svakoga klijenta, kažu u kompaniji, isporuka mora proći bez greške. Woltova korisnička podrška iznimno je brza, a na upite odgovaraju u roku od nekoliko sekundi. Na domaćem tržištu već su tri godine, a broj restorana i trgovina koji dostavljaju putem Wolta kontinuirano raste. Hrana se dostavlja profesionalno i u optimalnom roku, pa budite sigurni da će se vaš zimski specijalitet pojaviti na vašim vratima baš onakav kakvog biste dobili i na pultu adventske kućice. Uporaba aplikacije Wolt jednostavna je, omogućava preglednu ponudu i brz odabir.

Sigurnost u doba korone

Woltova adventska ponuda u skladu je sa svim epidemiološkim mjerama, a online naručivanjem čuvate sebe i druge. Woltovi dostavljači hranu isporučuju poštujući najviše zdravstvene standarde i tako omogućavaju uživanje u božićnoj gastro ponudi svima, a ponajviše onima koji su onemogućeni otići na lokaciju.