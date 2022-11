Advent za sve uzraste - ovaj naš grad morate posjetiti u prosincu

Svima nam je toplo oko srca već pri pomisli na advent, obitelj, prijatelje... A ako uz to volite intimnost i romantiku, jedan je grad idealna destinacija koju ne smijete zaobići u ovo blagdansko vrijeme. Riječ je o Varaždinu, koji je poznat po predivnom blagdanskom uređenju, ali i događanjima za sve uzraste. U okruženju povijesne jezgre jednog od najljepših gradova u Hrvatskoj sigurni smo da ćete se od 2022. godine oprostiti s osmijehom. Od Zagreba je udaljen samo 85 kilometara, od Bjelovara stotinjak, od Krapine tek 50-ak.

Foto: Promo

Središnji dio svih adventskih događanja, koncerata, uživanja u blagdanskim okusima i druženja središnji je varaždinski trg, popularni Korzo. Korzo u adventsko vrijeme sjaji veseljem i raznolikošću gastronomske i programske ponude, a ove godine ima novosti i za velike i za male - predivni, nostalgični karusel koji će vas čarolijom odvesti u neko drugo, romantično vrijeme. Samo nekoliko koraka od Korza nalazi se pročelje varaždinske katedrale, ispred koje se svake adventske subote pale i tradicionalne svijeće dajući toplom adventskom festivalu dodatnu toplinu.

Foto: MLADEN SINKO





Trg Miljenka Stančića omiljeno je okupljalište Varaždinaca tijekom adventa i on ostaje vjeran svom zabavnom karakteru.

Ovdje se nalazi drugo programsko žarište adventskog festivala, a toplinu druženja u lijepim ugostiteljskim objektima dodatno podižu gastro užici iz raznovrsnih adventskih kućica te zanimljiv glazbeni program.

Foto: Promo

A kakav bi to advent bio bez klizališta? Varaždinsko, veliko i lijepo adventsko klizalište i ledeni tobogan, smješteni na prostrani Kapucinski trg, zaista pružaju bezbroj prilika za zimsku zabavu koja će vas zagrijati baš toliko da možete uživati u svim ostalim programima koje Advent u Varaždinu pruža i okrijepiti se ponudom na samoj lokaciji. No to nije sve.

Foto: MLADEN SINKO

Na veselje najmlađih, Djed Mraz i njegova jednako čarobna kućica i dalje se nalaze na tajnoj lokaciji u Gajevoj ulici, u samom srcu Varaždina.

Djedica i njegovi simpatični vilenjaci priredili su veseli program i mnoštvo raznolikih sadržaja za sve generacije, pa ovo mjesto tijekom izleta u adventski Varaždin nikako ne smijete zaobići.

U Varaždinu su mislili i na kreativce. Od 28. studenog do 24. prosinca kreativne radionice održavat će se u prigodno uređenom prostoru palače Patačić (ulaz iz Ulice Ivana Gundulića – Dućanske). Čak 25 različitih kreativnih besplatnih ekološko-edukativnih radionica vodit će varaždinski umjetnici te zaljubljenici u grad i njegov jedinstveni prirodni okoliš, prije svega rijeku Dravu.

Radionice će biti raznolike, baš kao i cijeli Advent, a sadržajno i formatom bit će „međugeneracijske“ jer će u njima jednakim žarom moći sudjelovati cijele obitelji, gotovo bez obzira na dob polaznika.

Ovaj program, nazvan „Od avanture do kulture“, pored zabave, kroz edukaciju i kreativnost ima za cilj poticati ekološku svijest te svijest o važnosti održivog načina života i stvaranja. Sadržajno, radionice će zadovoljiti sve zamislive ukuse – od likovnih, umjetničkih, praktičnih, glazbenih pa sve do outdoor aktivnosti uz Dravu. Besplatne su, ali se na njih, zbog velikog interesa, potrebno prijaviti.

Foto: Promo

No čak ni to nije sve što vas čeka u Varaždinu. Varaždin će tijekom cijelog prosinca, a posebno vikendima, biti prepun događanja koja će organizirati varaždinske galerije, muzeji, varaždinski HNK i ostali. Ionako bogata varaždinska kulturna i zabavna ponuda tako će u posljednjih pet tjedana 2022. biti još bogatija, što vikend izlet u Varaždin čini još boljom idejom.

Osim toga, povijesne vizure Trga slobode i Franjevačkog trga tijekom cijelog Adventa u Varaždinu bit će prepuni šarenih, veselih i raznolikih štandova te kućica, na kojima će se nuditi jednako šarena blagdanska ponuda.

Foto: Promo

Suveniri, darovi, varaždinski obrtnici i jedan od najvećih adventskih kalendara, na pročelju Županijske palače, zaokružit će izlagačku ponudu Adventa u Varaždinu.