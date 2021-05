InfluenceScope kao holistička analiza influencera

Znamo da u influence marketingu jedna te ista stvar ne odgovara naravno svima, a jednadžba ‘što veće, to bolje’ nije nužno istinita. Iz tog razloga Nielsenov inovativni alat InfluenceScope kombinira pristup temeljen na podacima i kvalitativnu razradu koju je proveo naš međunarodni tim stručnjaka, zaključuje Salvatore De Angelis te ističe kako je misija Nielsena dati nejneovisniji, cjeloviti i pouzdani pogled prilikom istraživanja.

Koliko vrijedi pojedini influencer i hoće li kroz njega vaš brend biti najbolje moguće prezentiran publici otkrivamo u velikom istraživanju koje je Styria kao najjača medijska kompanija napravila u suradnji s respektabilnom istraživačkom agencijom Nielsen. Tko su zapravo top influenceri u Hrvatskoj otkrit će rezultati istraživanja 28. svibnja. Kako su se točno birali, odnosno kako se došlo do ovih rezultata razgovarali smo sa Salvatoreom De Angelisom, senior menadžerom digitala i društvenih mreža u Nielsen Internationalu.

- InfluenceScope je rješenje Nielsen Medije koje, da kažemo slikovito, podupire brendove da prate životni ciklus influencer marketinga. Od odabira osobnosti (influencera) za određene ciljeve u specifičnom vremenskom razdoblju do mjerenja povratka učinkovitosti ulaganja, InfluenceScop alat uvijek pruža najpodrobnije odgovore na temelju podataka. Ovakvim pristupom kroz naše metričko rješenje, Nielsen pomaže odabrati, unaprijed procijeniti i izmjeriti savršenu kombinaciju contenta, platformi i osobnosti kroz jedinstveni miks podataka i ekspertize, samo kako bi došli do najboljeg izbora za pojačavanje učinkovitosti pojedine kampanje - govori De Angelis.

Suradnja Joomboosa kao predstavnika najjačeg brenda za mlade i generacije Z na digitalnim platformama, webu i printu i Nielsena na velikom istraživanju ovakvog tipa u Hrvatskoj korak je prema razbijanju mitova o influencerskoj sceni i dubinskoj analizi činjenica. U ovu dubinsku analizu uključeni su hrvatski influenceri iz svih branša koji utječu na javno mnijenje.

Salvatore De Angelis pojasnio je zbog čega se Nielsen uključio u ovo veliko istraživanje influencera. - Posljednjih godina ovo područje doživljava veliki rast, na ovom tržištu je u 2020. godini procijenjeno da se zaradilo devet milijardi dolara, dok se u 2022. godini procjenjuje da će ovaj iznos rasti i do 15 milijardi dolara. Domena influencera i njezin sve veći utjecaj na tržište otkrili su veću složenost u smislu strategija i rješenja koja se nude brendovima. Iako influencer oglašavanje omogućuje brendovima interakciju s korisnicima više nego ikad prije, ono predstavlja i izazov u pogledu odabira osobnosti, odabira kvalitetnog puta do publike i mjerenja same uspješnosti. Tad se uključuje Nielsen Media pružajući model mjerenja koji uspješno kombinira podatke i sve ostale preference bitne za dobru provedbu kampanje i prezentaciju brenda. Mi u Nielsenu vjerujemo da ključnu ulogu u svemu igra naša podrška koju pružamo partnerima u procesima donošenja odluka - zaključuje Salvatore De Angelis te ističe kako je njihova misija u Nielsenu - pružati najneovisniji, cjeloviti i pouzdani pogled kad je riječ o potrošačima, odnosno konzumentima određenih brendova te trendovima u svijetu.

- InfluenceScope je ‘paket’ za influencersko oglašavanje koji nadilazi prikupljanje pojedinačnih mjernih podataka. Dubinskim istraživanjem Nielsen je odredio četiri ključne dimenzije kako bi pružio najpouzdanije i najdosljednije kriterije za analizu influencera koji uključuju - reach (odnosi se na ukupni doseg influencera), relevantnost (odnosi se na stupanj podudaranja između baze followera pojedinog influencera i ciljane demografije klijenta), resonance (uzima u obzir engagement rate po objavi i pridruženi sentiment) te return (prosječna procijenjena vrijednost, u novčanom ekvivalentu, po objavi u odnosu na prosječnu procijenjenu vrijednost po sponzoriranoj objavi). Na temelju spomenutih varijabli, koje analiziramo sve zajedno, dolazimo do najcjelovitije i sveobuhvatne procjene osobnosti, od nanoinfluencera s manje od 5000 sljedbenika do svjetskih zvijezda s nekoliko milijuna obožavatelja. Zbog toga možemo odrediti snage i slabosti svakog pojedinog influencera, koji je to content koji ima najbolji odjek kod pratitelja te izabrati tko je najbolji i s kim brendovi žele surađivati kako bi maksimizirali svoj doseg što je više moguće. Ili pak s kime surađivati ako uključimo i demografiju kao glavnu dimenziju ili pak koga publika percipira kao pozitivnu i stabilnu osobnost - pojašnjava detaljnije De Angelis ovu specifičnu metriku s kojom se radilo veliko istraživanje top influencera.

Približio nam je i metodologiju s kojom su istraživali influencere u Hrvatskoj.

- Krenuli smo od naše baze podataka koja uključuje 100 milijuna različitih karaktera, odnosno ljudi, na velikim platformama društvenih mreža. Da bismo odredili top influencere u Hrvatskoj na različitim platformama, morali smo proći kroz tri faze filtriranja počevši s gotovo 50.000 influencera koji su dostupni kod vas. U prvoj fazi dva filtera (odabirom Instagrama, TikToka i YouTubea te da ima najmanje 50% publike iz Hrvatske) iskoristili smo kako bismo se fokusirali na relevantne platforme i izabrali samo one influencere s jakim utjecajem na publiku u Hrvatskoj (minimum od 50%). U drugoj fazi primijenjena su druga dva filtera (reach-broj pratitelja i relevance-engagement rate) kako bismo detektirali top influencere prema generiranom dosegu i engagementu. Kombinacija tih rezultata je zatim korištena kako bismo napravili finalno vrednovanje i ljestvicu najboljih. Fokus je na podacima o publici, performansama KPI-eva i vrhunskom sadržaju za svakog analiziranog influencera na različitim platformama - detaljno objašnjava De Angelis.

- Cilj nam je imati transparentne metrike koje su priznate i razumljive cijelom tržištu. Tko je u samom vrhu influencerskog marketinga otkrit ćemo krajem svibnja - zaključuje Matej Lončarić, osnivač Joomboosa i direktor video sadržaja u 24sata.