Okolnosti su uoči ovog proljeća slične, pa uskoro kreće nova runda predavanja, a za sve polaznike prve generacije i ostale koji misle da su vrhunski znalci u ugostiteljstvu, ove godine bit će održano i Badel Masterclass natjecanje. Naime, potaknut pozitivnim reakcijama i iskustvima iz Badel Masterclassa, Badel 1862 odlučio je ugostiteljima pomoći u daljnjem usavršavanju i podizanju kvalitete usluge i održavanjem velikog natjecanja s atraktivbim nagradama. To je dodatna prilika za naučiti nešto novo, ali i pokazati svoje znanje i iskustvo pred kolegama iz struke i vrhunskim ekspertima.

Da vještih znalaca među ugostiteljima itekako ima potvrđuje podatak da je za Badel MasteClass Cup pristiglo gotovo 500 prijava. One su se primale do 12. veljače, a online kvalifikacijski ispit, kojem mogu pristupiti svi prijavljeni neovisno o njihovom zanimanju, održat će se 20 . veljače. One koji polože ispit čekaju regionalna natjecanja koje će se održati 6. ožujka u Splitu, 13. ožujka u Rijeci, 20. ožujka u Zagrebu i 27. ožujka u Osijeku, a detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici https://badelmasterclass.hr/. Sa svakog regionalnog natjecanja u finale ide pet najboljih natjecatelja, a žiri će nakon završetka svih regionalnih natjecanja odabrati još petoro finalista tako da će snage na završnom događanju odmjeriti ukupno 25 sudionika. Finalno natjecanje održat će se 17 travnja u Zagrebu, a najuspješnije čekaju atraktivne i bogate nagrade.

Oni koji misle da još nisu spremni za natjecanje ili ih ono jednostavno ne privlači, ali žele usavršiti svoje znanje imaju priliku uključiti se u novu sezonu Badel Masterclass edukacija. Kao i prošle godine, predavanja će biti održana putem interneta, a uz stručnjake Badela 1862, edukacije će provoditi vanjski stručnjaci za pojedina područja, s tim da će u ovogodišnjem izdanju među predavačima biti i novih lica. Tijekom mjesec dana polaznici Masterclassa usvajaju nova znanja vezana uz psihologiju potrošača, vina, jaka alkoholna pića, koktele i kulinarstvo. Prijaviti se mogu ugostitelji, ali i svi ostali koji su zainteresirani i žele naučiti nešto novo iz ovog područja. Prijave za edukaciju bit će u ožujku, dok će se sama edukacija održavati će se u travnju.

Najbolja preporuka za Badel Masterclass dolazi od samih polaznika prve generacije koji redom o njoj govore u superlativima, a bilo ih je ukupno 3000. Polovica njih, točnije 1500 odlučilo se polagati i ispite nakon svake završene cjeline čime su stekli uvjete za dobivanje posebnih certifikata.

„Prošle godine tako velik interes za naš Masterclass bio je i određeno iznenađenje. Dobar sadržaj s pravim trenutkom i formom pokazao se kao dobitna kombinacija. Povratne informacije polaznika nisu ostavile prostora razmišljanju o tome hoće li to biti samo jednogodišnji projekt ili višegodišnja platforma. Veseli nas što je ove godine interes velik i za natjecanje. Ovaj projekt potvrdio je da su djelatnici u ugostiteljstvu itekako spremni širiti svoje znanje i dodatno se usavršavati. Od toga profitiraju i oni kao pojedinici, ali i čitava naša ugostiteljska i turistička ponuda“, zaključio je Vanja Bartolec, direktor marketinga Badela 1862.