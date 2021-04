Nakon što su u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige poraženi na Maksimiru od Villarreala s minimalnih 0:1, nogometaši Dinama večeras u Španjolskoj love senzaciju, koja bi im osigurala prolaz među četiri najbolje momčadi. Utakmica se igra na Estadio de la Ceramica s početkom u 21 sat, a kao i uvijek, Germania Sport kladionica pripremila vam je sjajne tečajeve i specijalne igre za ovu utakmicu.

Jasno, s obzirom na rezultat prve utakmice, ali i snagu lige iz koje dolaze, nogometaši Villarreala veliki su favoriti u ovome dvoboju, no hrvatski prvak već je pokazao kako se može nositi pa i pobijediti ponajbolje europske momčadi. Tottenham nam je najsvježiji primjer, jer ne smijemo zanemariti činjenicu da su modri u tu utakmicu krenuli s čak dva gola minusa.

Večeras će loviti pogodak zaostatka, ali na gostovanju. Na njihovu sreću, igra se bez publike, tribine stadiona koji prima 30-ak tisuća gledatelja bit će prazne, no Dinamo mora biti kud i kamo hrabriji nego što je to bio u Zagrebu. Toga je trener Damir Krznar svjestan i ne sumnjamo da priprema neko iznenađenje za kolegu s druge klupe, Unaija Emeryja. Hoće li to iznenađenje biti u taktičkom smislu ili u početnom sastavu tek ćemo vidjeti.

No, jasno je kako Zagrepčani moraju razmišljati isključivo o pobjedi, a ako ste i vi uvjereni u istu tada vam ne preostaje ništa drugo nego odigrati čistu dvojku. Za takvu soluciju Germania Sport kladionica nudi vam koeficijent 7.50. Ako mislite da će utakmica završiti bez pobjednika, nudimo vam tečaj 4.30, a ako ste, pak, uvjereni u novi poraz Dinama, jedinica vam donosi koeficijent 1.50.

U Zagrebu smo gledali tvrdu utakmicu, neriješen rezultat bio bi najpravedniji, a pobjednika je odlučio pogodak iz najstrože kazne. Bez toga, mreže bi vjerojatno mirovale svih 90 minuta, a slična utakmica očekuje se i ovaj put. Villarreal sigurno neće jurnuti svim silama na gol Dinama, a i modri će oprezno ući, kako se s eventualnim novim primljenim golom ne bi doveli u još veći problem.

S obzirom na to, možete odigrati kako obje momčadi neće zabiti pogodak, što vam je na koeficijentu 1.65, a ako ste suprotnog mišljenja i vjerujete u napadače s obje strane, tada se nagradite tečajem 2.10. Na one nešto hrabrije Germania Sport kladionica također misli te vam nudimo tečaj 33.0 ako mislite da će Dinamo biti bolji u oba poluvremena. Možda djeluje nerealno, ali kada znamo da modrima igra isključivo pobjeda tada se čak i isplati uložiti nešto na ovakav nesvakidašnji koeficijent kada je Dinamo u pitanju.

Ovo je samo mali dio onoga što vam nudimo u našoj redovnoj ponudi, ali i specijalima za ovu utakmicu i zato vas pozivamo da nas posjetite na stranici Germania Sport kladionice i iz bogate ponude odaberete nešto što vas najviše privlači.

Na kraju, ono što svakako moramo napomenuti je činjenica da Villarreal nikada nije ispao iz Europe, ako se na uzvrat vratio s pozitivnim rezultatom iz prve utakmice. No, tradicije su tu da se ruše i vjerujemo da je večeras prava prilika za to. Naravno, mnogo toga ovisit će i o sastavu s kojim će Krznar istrčati, a sve oči uprte su prema Bruni Petkoviću, s kojim je Dinamo, ipak, dimenzija više.

Modri su već sad mnogo toga napravili, ispisali su povijest, nitko nije očekivao da će dogurati ovako daleko u Europi i hrabrom igrom mogu otići još jedan korak dalje. Plasman među četiri najbolje momčadi u jednom europskom natjecanju u današnje je vrijeme pravi izazov. Bila bi to prava senzacija, a samim time i idealna prilika za vas da nešto zaradite i zato vas spremno čekamo s najboljim koeficijentima u Germania Sport kladionici.