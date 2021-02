Fortrade, za sve koji su zainteresirani naučiti kako od svoje kuće trgovati cijenom Bitcoina (takozvani financijski ugovor za razliku, engl. CFD) ili jednostavno žele proširiti svoje znanje, pripremio je besplatni vodič “Kako trgovati cijenom Bitcoina”. Vodič je prilagođen svim razinama znanja i možete ga preuzeti preko linka ispod.

Besplatni vodič “Kako trgovati cijenom Bitcoina” preuzmite ovdje.

Cijena bitcoina je u protekla tri mjeseca skočila oko 187%, čime se nastavlja nevjerojatan rast nakon pada ispod 4000 dolara prošlog ožujka. Tržišna kapitalizacija je porasla za preko 700 milijardi dolara od kraja rujna, što pokazuje da pored običnih ljudi, sada i institucionalni investitori žele dio ovog profitabilnog kolača.

Digitalni novac je dobio veliku podršku nakon objavljivanja vijesti da velike tvrtke kao što su Tesla, Mastercard i BNY Mellon počinju pokazivati naklonost ka kriptovalutama.

Tesla je u veljači objavio kako je kupio bitcoine u vrijednosti od 1,5 milijardi dolara što je potaklo posljednji nagli skok digitalne valute. Osim toga, Tesla je saopćio kako će prihvaćati kriptovalutu za kupnju svojih vozila. Ove vijesti su izazvale pometnju i potakle špekulacije da će najveće svjetske tvrtke uskoro prihvatiti bitcoin kao legitimno sredstvo plaćanja, što bi moglo učiniti rast ove kriptovalute nezaustavljivim. Teslina odluka uslijedila je nedugo nakon što je Elon Musk krajem siječnja na svom Twitter nalogu spomenuo bitcoin, što je izazvalo skok kriptovalute od 15%.

Nakon Tesle, i Mastercard je saopćio kako će ove godine u jednom trenutku dozvoliti izvjesne kriptovalute na svojoj platformi, dok je BNY Mellon idućeg dana objavio kako će svoje usluge omogućiti za digitalan novac. Zatim je uslijedio Apple koji je saopćio kako će Apple Pay početi podržavati bitcoin isplate na svojoj platformi.

Cijena bitcoina se u 2020. godini učetvorostručila, a od početka godine bilježi rast od preko 70%.

Besplatni vodič “Kako trgovati cijenom Bitcoina” preuzmite ovdje.

Izvori: Reuters, Marketwatch, CNBC

CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. Od 74 % do 89 % računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca. Budite svjesni: možete izgubiti sve, no ne više od salda na računu za trgovanje. Ti proizvodi možda nisu prikladni za sve klijente, stoga svakako morate biti sigurni da razumijete rizike i potražiti neovisan savjet. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu ili zahtjev za transakcijom u bilo kojem financijskom instrumentu. Fortrade odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu uporabu ovih informacija, kao niza bilo kakve posljedice koje nastanu kao posljedica uporabe ovih informacija. Ne daju se bilo kakva jamstva točnosti ili potpunosti tih informacija te, stoga, svaka osoba koja djeluje na temelju tih informacija, čini to u potpunosti na vlastiti rizik. Informacije na ovom web-mjestu nisu namijenjene za stanovnike Sjedinjenih Država ili Belgije i nisu zamišljene da budu distribuirane ili korištene od strane bilo koje osobe, u bilo kojoj državi ili jurisdikciji u kojima bi takva distribucija ili upotreba bila u suprotnosti s lokalnim zakonima ili regulativom.