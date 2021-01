Od 1954. Burger King® potiče svoje goste na kreativnost i samoizražavanje koristeći se krilaticom Have it Your Way® (Na tvoj način!). Danas, Burger King radi iskorak uvođenjem potpuno novog dizajna, predstavljajući svoj prvi kompletni rebranding koji će modernijim izgledom inspiriranim stvarnom, ukusnom hranom, autentičnije predstavljati Burger King. Rebrending označava posvećenost digitalnoj komunikaciji kao primarnoj te posvećenost nedavnom poboljšanju standarda okusa i kvalitete hrane, uklanjanju boja, okusa i konzervansa iz umjetnih izvora, kao i odlučnom zalaganju za održivost okoliša.

Danas više nego ikad Burger King nastoji osigurati da se gosti osjećaju dobro zbog hrane, a to se odražava kroz brend dizajn, dizajn restorana i cjelokupno digitalno iskustvo. Burger King će lansirati novi logotip, ambalažu, nove digitalne menije, uniforme zaposlenika, natpise i dekoracije u restoranima, vizualni identitet društvenih medija te digitalnih platforma i marketinških materijala. Rezultat je novi izgled koji ukazuje na povjerenje u budućnost, istodobno poštujući nasljeđe zadržavši sve ono što gosti vole kod BK-a.

Intenzivirajući snagu okusa i kvalitete uz pomoć dizajna, svaki je element dizajna namjerno iznova osmišljen kako bi bolje odražavao novo Burger King iskustvo. Načela dizajna izražavaju jedinstvene karakteristike brenda Burger King: primamljiv, velik i hrabar, zaigran, drzak, ponosno iskren.

Logo. Predstavlja sve ono što je BK zapravo - prava, jednostavna i ukusna hrana. Od aktualnog logotipa, dizajniranog 1999. godine, industrija je prešla na moderniji, digitalno prilagođeni dizajn. Novi minimalistički logotip besprijekorno ispunjava evoluciju brenda i odaje počast svome naslijeđu profinjenim dizajnom koji je pouzdan, jednostavan i zabavan.

Boja. Odabrane boje su beskompromisno bogate i odvažne, nadahnute kultnim BK-ovim postupkom pečenja burgera na plamenu i svježim sastojcima. Nova fotografija je hiperteksturirana i pojačava senzorski aspekt hrane.

Font. Burger Kingov novi zaštićeni font prikladno se naziva "Flame" (“Plamen“). Font je nadahnut oblicima hrane - zaobljeni, bogati okusom, ukusni - i s drskom osobnošću brenda.

Uniforme. Nove uniforme zaposlenika odražavaju naše majstore roštilja, kombinirajući suvremeni i udoban stil s prepoznatljivim bojama i grafikom. Novi BK oglasi predstavljaju stvarne zaposlenike.

Ambalaža. Nova ambalaža prikazuje novi logotip, smjele boje i razigrane ilustracije sastojaka.

"Dizajn je jedan od najvažnijih alata koji imamo za komuniciranje onog tko smo i što cijenimo i igra vitalnu ulogu u stvaranju želje za hranom i maksimiziranju iskustva gostiju", rekao je Raphael Abreu, voditelj odjela dizajna u tvrtci Restaurant Brands International. „Htjeli smo dizajnom potaknuti žudnju za našom hranom; istaknuti savršenstvo u roštiljanju i iznad svega, okus."

Gosti će novi vizualni identitet moći doživjeti početkom 2021. Tijekom sljedećih nekoliko godina, Burger King će implementirati novi dizajn na lokacijama restorana širom svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Za dodatne informacije posjetite www.BK.com.