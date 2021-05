Ugledni portal Cx.hr je u suradnji s Radilicom, tvrtkom za razvoj i edukaciju organizirao 18. MeetUP, na kojem su dodijelili godišnje nagrade hrvatskim tvrtkama koje su u 2020. godini pružale najviše korisničko iskustvo. ORYX Asistencija je za 2020. godinu prvi put nominirana u kategoriji “Najbolji kontakt centar s 31 i više radnih mjesta”, i ušla u finale zajedno s A1 Hrvatska i Erste Bankom, te kući odnijela pobjedu.

Call centar ORYX Asistencije pruža 24-satnu potporu na 9 jezika i u svim zemljama EU, te godišnje obavi više od 1.5 milijuna poziva.

Voditelj Odjela kontaktnog centra ORYX Asistencije, Mario Turčić izjavio je povodom proglašenja da je bio siguran u pobjedu jer je kontaktni centar srce poslovanja ORYX Asistencije:

- Kontakt centar mjesto je susreta kupaca s kompanijom, brinemo o našim korisnicima i njihovim potrebama preko deset godina, od krajnjeg sjevera Norveške, do juga Grčke. Prije nekoliko godina sam na internoj edukaciji izjavio da je naša misija da naš Kontakt centar postane najbolji hrvatski Kontakt centar do 31 radnog mjesta. Par godina kasnije, naš se cilj obistinio, jedino smo promašili kategoriju! Ponosni smo na naš tim kolega koji rade od Ljubljane pa sve do samog juga Makedonije.

Zubak Grupa, krovna tvrtka ORYX Asistencije, već dugi niz godina ulaže u povećanje zadovoljstva i korisničkog iskustva članova, ali i u pogodnosti i edukaciju samih djelatnika i sigurnost radnih mjesta. Call centar ORYX Asistencije je „rasadnik“ za talente koji svoju karijeru dalje grade unutar Zubak Grupe, koja broji 8 djelatnosti u automoto industriji, te se već nekoliko godina širi regijom i konstantno zapošljava.