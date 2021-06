Nakon Zagreba, došao je red na Osijek. Pobjednička ekipa nagradnog natječaja C&G zasukala je rukave, primila se grilla te pokazala zavidno znanje u pripremi specijaliteta s roštilja. Uži dio Dream Teama čine arhitektica Valentina Pleša i njezin dečko, kuhar Ivan Režan te osječka policajka Ivana Vražić Kerešin i Andrej Ilić, profesionalni DJ. A širi krug Valentinine "ekipe za pojest i popit" čine prijatelji Mato, Goran i Darian, ali i tri policajca, Ivanini radni kolege, koji nisu mogli odoljeti pozivu na sjajno druženje.

- Mi smo inače ekipa koja svaki vikend roštilja u dvorištu s obzirom na to da živimo jedni pored drugih. Zanimljivo je i da nitko od nas nije iz Osijeka, ali nas je taj grad spojio poslom, fakultetom i ljubavlju - rekla je Valentina Pleša predstavljajući svoj tim.

Odlično raspoložena i simpatična ekipa za svoj cjelodnevni boravak u prirodi dobila je roštilj, mali grill za povrće, klupe, suncobrane, hladnjake pune cuge, mesa i ostalih namirnica, proizvode za čišćenje te deke i jastuke da se izvale nakon prejedanja. A već odličnu atmosferu dodatno je zagrijao DJ FK.art (Filip Kerc), koji je pripremio plesne hitove za još vreliju atmosferu.

3, 2, 1... Kosi!

Dream Team bio je spreman na sve organizirane aktivnosti; rado su pozirali pred kamerama, brbljali u javljanjima uživo na Facebooku, grilali, jeli, pili, a na kraju se i natjecali u košnji trave Pevexovim kosilicama. Članovi tima izjavili su da ih taj izazov posebno veseli jer imaju mnogo iskustva u košnji trave, a okršaj snaga i preciznosti odvio se između Valentine i Andreja. Oboje su se žestoko borili za pobjedu, a u videu pogledajte tko je bio spretniji.

